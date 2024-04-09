Мартти Лемендик рассказал «Актуальной камере», что компания Metaprint продала российскую дочернюю компанию и прекратила поставки российской компании-партнеру.
Лемендик: Metaprint продала российскую дочернюю компанию
Как сообщает ERR, по словам Мартти Лемендика, с 22 сентября 2023 года Metaprint не принадлежит ни одна российская дочерняя компания.
«Наконец-то нам удалось решить этот вопрос. Кроме того, у нас есть договоренность с новым владельцем, что в течение этого финансового года он также поменяет название компании, так как она к нам больше не имеет никакого отношения», - сказал Лемендик.
В российский транспортный скандал Metaprint оказалась вовлеченной летом прошлого года, когда выяснилось, что компания занималась перевозками в Россию и что муж премьер-министра Каллас через свои фирмы также замешан в этом.