Тартуский уездный суд сегодня отправил в тюрьму на восемь лет Урмаса Тильга, который, согласно обвинению, прошлым летом в волости Тырва в Валгамаа избил знакомую и тем самым нанес ей тяжкие телесные повреждения, что, в свою очередь, привело к ее смерти.
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Жестокое избиение жительницы Эстонии: жертва умирала во дворе дома, но никто не вызвал помощь
Перед судом предстал и спутник жизни жертвы Тыну Куудеберг, который, согласно обвинению, видел, что его партнерша лежала во дворе с тяжелыми травмами, но не вызвал ей помощь и не отвез ее в больницу или к семейному врачу. Он также не сразу позвонил в Центр тревоги после того, как нашел ее.