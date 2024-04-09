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Жестокое избиение жительницы Эстонии: жертва умирала во дворе дома, но никто не вызвал помощь

Тийт Лойм Арво Меэкс
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Тартуский уездный суд сегодня отправил в тюрьму на восемь лет Урмаса Тильга, который, согласно обвинению, прошлым летом в волости Тырва в Валгамаа избил знакомую и тем самым нанес ей тяжкие телесные повреждения, что, в свою очередь, привело к ее смерти.

Перед судом предстал и спутник жизни жертвы Тыну Куудеберг, который, согласно обвинению, видел, что его партнерша лежала во дворе с тяжелыми травмами, но не вызвал ей помощь и не отвез ее в больницу или к семейному врачу. Он также не сразу позвонил в Центр тревоги после того, как нашел ее.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, Тильга и жертва вместе распивали алкоголь во дворе жилого дома в в волости Тырва вечером 11 августа прошлого года. Разозлившись на 51-летнюю жертву, Тильга несколько раз ударила кулаком в лицо. Согласно обвинению, когда в результате ударов она упала, он ударил ее ногой по телу. При этом он нанес жертве серьезные травмы, в результате которых она скончалась 13 августа.

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