Жестокое избиение жительницы Эстонии: жертва умирала во дворе дома, но никто не вызвал помощь

Перед судом предстал и спутник жизни жертвы Тыну Куудеберг, который, согласно обвинению, видел, что его партнерша лежала во дворе с тяжелыми травмами, но не вызвал ей помощь и не отвез ее в больницу или к семейному врачу. Он также не сразу позвонил в Центр тревоги после того, как нашел ее.