Вечером в пятницу, 5 апреля, в McDonald's в Питаянмяки была убита 21-летняя женщина, пришедшая в ресторан, чтобы ее бывший парень мог встретиться со своим ребенком. Друг убитой рассказал Iltalehti, что женщина боялась отца ребенка.