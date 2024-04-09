Вечером в пятницу, 5 апреля, в McDonald's в Питаянмяки была убита 21-летняя женщина, пришедшая в ресторан, чтобы ее бывший парень мог встретиться со своим ребенком. Друг убитой рассказал Iltalehti, что женщина боялась отца ребенка.
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УБИЙСТВО В MCDONALD'S ⟩ В Финляндии жестоко отняли жизнь у матери маленького ребенка (1)
В ресторане McDonald's в Хельсинки, в Питаянмяки, в прошлую пятницу вечером была убита мать маленького ребенка. Подозреваемым в убийстве является 29-летний бывший парень убитой, который также является отцом ребенка.