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УБИЙСТВО В MCDONALD'S ⟩ В Финляндии жестоко отняли жизнь у матери маленького ребенка (1)

Хевели Туйск
, репортер-редактор портала Elu24
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Нож. Фото иллюстративное.
Нож. Фото иллюстративное. Фото: Pärnu Postimees

Вечером в пятницу, 5 апреля, в McDonald's в Питаянмяки была убита 21-летняя женщина, пришедшая в ресторан, чтобы ее бывший парень мог встретиться со своим ребенком. Друг убитой рассказал Iltalehti, что женщина боялась отца ребенка.

В ресторане McDonald's в Хельсинки, в Питаянмяки, в прошлую пятницу вечером была убита мать маленького ребенка. Подозреваемым в убийстве является 29-летний бывший парень убитой, который также является отцом ребенка.

Давний друг жертвы рассказал Iltalehti о взаимоотношениях женщины с ее бывшим парнем и почему она так боялась его.

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