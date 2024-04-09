Вт, 9.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ В центре Риги неизвестный сорвал украинский флаг со здания: возбуждено уголовное дело

rus.tvnet.lv
Copy
В центре Риги из флагштока вырвали украинский флаг. Возбуждено уголовное дело
В центре Риги из флагштока вырвали украинский флаг. Возбуждено уголовное дело Фото: Ekrānuzņēmums no video

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина срывает украинский флаг с флагштока в центре Риги. Портал TVNET обратился в Госполицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Как сообщила TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, в связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В данный момент ведутся процессуальные действия.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх