В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина срывает украинский флаг с флагштока в центре Риги. Портал TVNET обратился в Госполицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
ВИДЕО ⟩ В центре Риги неизвестный сорвал украинский флаг со здания: возбуждено уголовное дело
Как сообщила TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, в связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
В данный момент ведутся процессуальные действия.