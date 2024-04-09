ВИДЕО ⟩ В центре Риги неизвестный сорвал украинский флаг со здания: возбуждено уголовное дело

Как сообщила TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, в связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.