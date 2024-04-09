Угрозы «Исламского государства» матчам Лиги Чемпионов: в Лондоне, Париже и Мадриде усилены меры безопасности

В понедельник, 9 апреля, в Мадриде играют испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити», в Лондоне английский «Арсенал» принимает германскую «Баварию».

10 апреля в Мадриде испанский «Атлетико» на своем поле встречается с германской «Боруссией», а французский «Пари Сен-Жермен» в Париже играет с испанской «Барселоной».

Меры безопасности пришлось усилить после того, как в близких к «Исламскому государству» интернет-изданиях появилось нескольких постеров с призывами совершать нападения на стадионах, где пройдут матчи.

Поддерживающий ИГ канал призывал к нападениям и опубликовал изображения стадиона «Эмирейтс» в Лондоне, стадионов «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано» в Мадриде, а также стадиона «Парк де Пренс» в Париже.

На другой фотографии, опубликованной на прошлой неделе, показан стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, где на следующей неделе «Бавария» будет играть ответный матч с «Арсеналом».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что во время матча ПСЖ с «Барселоной» в Париже в среду будут приняты «значительно усиленные» меры безопасности.

«Я напомню, что всего 10 дней назад ИГ опубликовало фотографию мюнхенского стадиона и заявило, что необходимо действовать против спортивных объектов, где проводятся футбольные матчи. Хотя мишенью могут стать любые виды спорта, - сказал Дарманен. - Учитывая, насколько важна Лига чемпионов для футбола, мы, конечно, ведем переговоры с нашими партнерами».