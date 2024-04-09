Безопасность на матчах футбольной Лиги чемпионов в Европе будет усилена, однако сами игры в Мадриде, Париже и Лондоне пройдут по плану, несмотря на угрозы со стороны джихадистской группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и других странах мира), сообщила УЕФА. Французские и испанские власти также подтвердили усиление мер безопасности.
Угрозы «Исламского государства» матчам Лиги Чемпионов: в Лондоне, Париже и Мадриде усилены меры безопасности
В понедельник, 9 апреля, в Мадриде играют испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити», в Лондоне английский «Арсенал» принимает германскую «Баварию».
10 апреля в Мадриде испанский «Атлетико» на своем поле встречается с германской «Боруссией», а французский «Пари Сен-Жермен» в Париже играет с испанской «Барселоной».
Меры безопасности пришлось усилить после того, как в близких к «Исламскому государству» интернет-изданиях появилось нескольких постеров с призывами совершать нападения на стадионах, где пройдут матчи.
Поддерживающий ИГ канал призывал к нападениям и опубликовал изображения стадиона «Эмирейтс» в Лондоне, стадионов «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано» в Мадриде, а также стадиона «Парк де Пренс» в Париже.
На другой фотографии, опубликованной на прошлой неделе, показан стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, где на следующей неделе «Бавария» будет играть ответный матч с «Арсеналом».
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что во время матча ПСЖ с «Барселоной» в Париже в среду будут приняты «значительно усиленные» меры безопасности.
«Я напомню, что всего 10 дней назад ИГ опубликовало фотографию мюнхенского стадиона и заявило, что необходимо действовать против спортивных объектов, где проводятся футбольные матчи. Хотя мишенью могут стать любые виды спорта, - сказал Дарманен. - Учитывая, насколько важна Лига чемпионов для футбола, мы, конечно, ведем переговоры с нашими партнерами».
Министр спорта Испании Пилар Алегрия призвала соблюдать спокойствие в преддверии матчей в Мадриде и сообщила, что для обеспечения безопасности будет задействовано более 2 тыс. полицейских и сотрудников Гражданской гвардии.
«УЭФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с властями на соответствующих стадионах, - заявил представитель Союза европейских футбольных ассоциаций. - Мы планируем провести все матчи в соответствии с расписанием, приняв соответствующие меры безопасности».
Изображения джихадистов (на некоторых из них видны люди в масках и с оружием) были опубликованы в интернет-медиа, официально не связанных с самим «Исламским государством». Однако есть предположения, что за их публикацией стоит именно эта группировка.
Руководство ИГ недавно намекнуло, что его официальные представители тесно связаны со сторонниками в интернете.
По мнению специалистов Службы мониторинга Би-би-си, после нападения на «Крокус Сити Холл» под Москвой каналы, имеющие давние связи с группировкой, стали чаще публиковать материалы, подстрекающие к совершению нападений.