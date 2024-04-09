Автодилер: продажи автомобилей сократились из-за забастовки финских портовых работников

«Принявшие решение о покупке автомобиля, завершают сделку и получают товар в нужное время и по нужной цене. Однако есть и немало тех, кто не хочет менять машину, потому что ей в среднем всего три года, но, опасаясь прихода автоналога, подсчитывают что до нового года было бы разумно взять в автосалоне новую модель. Эти люди сегодня явно все еще находятся в режиме ожидания», - прокомментировал Эскор.

«Если клиент хочет купить автомобиль со склада, выбор у нас большой и покупку можно на некоторое время отложить. Но вот если есть желание заказать с завода машину, укомплектованную согласно собственным пожеланиям, я рекомендую с этим не тянуть», - добавил Эскор.

По его словам, рынок подержанных автомобилей в марте оживился - с точки зрения как спроса, так и предложения. В первом квартале продажи подержанных автомобилей выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось количество желающих продать свой подержанный автомобиль, не выбирая при этом новый.

«Мы получаем множество запросов на продажу своего автомобиля. 33% продавцов подержанных автомобилей - то есть каждый третий - хотят избавиться от машины, но не собираются покупать новую, - рассказал Эскор. - Это демонстрирует, что финансовые возможности людей ухудшились, по сравнению с несколькими годами ранее».