В первом квартале продажи автомобилей сократила забастовка финских портовых работников, сообщила во вторник пресс-служба Topauto.
Автодилер: продажи автомобилей сократились из-за забастовки финских портовых работников
Согласно статистике компании Topauto, на продажи машин в первом квартале повлияла забастовка финских портовых рабочих, а также ожидание введения налога на автомобили. Показатели продаж за первый квартал оказались на 16% ниже аналогичного периода прошлого года. Увеличилось и число желающих продать свою машину, не покупая при этом новую.
По словам руководителя по продажам Topauto Янека Эскора, на авторынке по-прежнему царит период выжидания - клиенты приходят в автосалон, чтобы посмотреть на новые автомобили, но не торопятся принимать решение о покупке. Весенний период смены автомобилей только начинается. Из-за этого продажи новых автомобилей в первом квартале оказались на 16% ниже, чем в прошлом году. Продажи новых автомобилей в Topauto в марте упали на 22%.
«Обычно март - хороший месяц для автодилеров, поскольку весной люди начинают задумываться о замене машины, но в этом году весна словно запоздала. Повышение интереса мы заметили только в самом конце марта, - отметил Эскор. - Кроме того, на мартовский результат напрямую повлияла забастовка финских портовых работников. Сроки доставки автомобилей сдвинулись на несколько недель».
Эскор добавил, что забастовка заставила автодилеров искать альтернативные варианты получения автомобилей из Финляндии, и несколько предприятий заказали отдельные поставки машин в Эстонию.
Статистика Topauto показывает, что люди предпочитают покупать автомобиль, выбирая из имеющихся на складе моделей, а не заказывать машину на заводе и ждать ее несколько месяцев. Если в прошлом году автомобили заказывали 40% клиентов, то показатель первого квартала этого года оказался на несколько процентов ниже.
«Принявшие решение о покупке автомобиля, завершают сделку и получают товар в нужное время и по нужной цене. Однако есть и немало тех, кто не хочет менять машину, потому что ей в среднем всего три года, но, опасаясь прихода автоналога, подсчитывают что до нового года было бы разумно взять в автосалоне новую модель. Эти люди сегодня явно все еще находятся в режиме ожидания», - прокомментировал Эскор.
«Если клиент хочет купить автомобиль со склада, выбор у нас большой и покупку можно на некоторое время отложить. Но вот если есть желание заказать с завода машину, укомплектованную согласно собственным пожеланиям, я рекомендую с этим не тянуть», - добавил Эскор.
По его словам, рынок подержанных автомобилей в марте оживился - с точки зрения как спроса, так и предложения. В первом квартале продажи подержанных автомобилей выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось количество желающих продать свой подержанный автомобиль, не выбирая при этом новый.
«Мы получаем множество запросов на продажу своего автомобиля. 33% продавцов подержанных автомобилей - то есть каждый третий - хотят избавиться от машины, но не собираются покупать новую, - рассказал Эскор. - Это демонстрирует, что финансовые возможности людей ухудшились, по сравнению с несколькими годами ранее».