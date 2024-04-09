Вызывает беспокойство: доля ЕС в экспорте Эстонии снижается

В то же время, рост экспорта в Германию является противовесом общему снижению, но и здесь речь идет скорее о перенаправлении движения товаров или разовых сделках. Из данных внешней торговли видно, что за первые два месяца этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос экспорт средств связи, включая экспорт телефонов, на сумму 15,18 миллиона евро. В то же время общий рост составил всего 13,6 миллиона евро на фоне экспорта в 205,5 миллиона евро.