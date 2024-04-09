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Вызывает беспокойство: доля ЕС в экспорте Эстонии снижается

rus.postimees.ee
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Эстонский промышленный сектор продолжает переживать тяжелые времена, поскольку на обычных целевых рынках дела обстоят не очень хорошо.
Эстонский промышленный сектор продолжает переживать тяжелые времена, поскольку на обычных целевых рынках дела обстоят не очень хорошо. Фото: Elmo Riig

Экспорт товаров эстонского происхождения вырос в феврале по сравнению с декабрем и январем, но ниже прошлогоднего уровня, а также среднего показателя последнего квартала прошлого года. Беспокойство также вызывает снижение доли стран Европейского союза в экспорте Эстонии, написал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

В то же время, рост экспорта в Германию является противовесом общему снижению, но и здесь речь идет скорее о перенаправлении движения товаров или разовых сделках. Из данных внешней торговли видно, что за первые два месяца этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос экспорт средств связи, включая экспорт телефонов, на сумму 15,18 миллиона евро. В то же время общий рост составил всего 13,6 миллиона евро на фоне экспорта в 205,5 миллиона евро.

Помимо экспорта телефонов, положительный вклад внесли также устройства связи и записывающие устройства на 13,2 миллиона, продукты питания и животные на 8,6 миллиона, из которых 5 миллионов пришлись на молочные продукты и яйца, а 3,6 миллиона - на экспорт сыра и творога. В то же время снизился экспорт обработанного шпона, отходов из нержавеющей стали и несъедобного сырья.

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