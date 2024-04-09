Будьте осторожны: жителей Эстонии пытаются обмануть в Facebook

Санна Мари, продававшая товары на Marketplace, написала в группе, что за последние дни получила несколько подозрительных сообщений с просьбой отправить товар курьером. Затем в сообщениях ее попросили указать адрес электронной почты, на который были отправлены веб-ссылки DPD, которые, по словам Санны Мари, являются фейковыми. Один пользователь также отправил фальшивую ссылку ей в сообщения на Facebook.