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Будьте осторожны: жителей Эстонии пытаются обмануть в Facebook

Аймур-Яан Кескель
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Фото: Shutterstock

В группе Facebook «Võlgnikud ja petturid» («Должники и мошенники») распространяется информация, что на торговой площадке Facebook Marketplace пытается обмануть продавцов товаров с помощью фейковых веб-ссылок курьерской компании DPD.

Санна Мари, продававшая товары на Marketplace, написала в группе, что за последние дни получила несколько подозрительных сообщений с просьбой отправить товар курьером. Затем в сообщениях ее попросили указать адрес электронной почты, на который были отправлены веб-ссылки DPD, которые, по словам Санны Мари, являются фейковыми. Один пользователь также отправил фальшивую ссылку ей в сообщения на Facebook.

«Будьте осторожны на Marketplace, когда что-то продаете», - предупреждает она других членов группы.

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