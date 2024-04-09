Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами «Следствие-инфо».
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Скандал в СМИ привел к отстранению от должности главы кибербезопасности Украины
Расследовательское издание «Следствие-инфо» недавно сообщило, что после назначения Витюка на должность его жена начала получать крупные выплаты, кроме того, она приобрела квартиру в роскошном жилом комплексе в Киеве по цене ниже рыночной.