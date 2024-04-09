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Скандал в СМИ привел к отстранению от должности главы кибербезопасности Украины

rus.postimees.ee
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами «Следствие-инфо».

Расследовательское издание «Следствие-инфо» недавно сообщило, что после назначения Витюка на должность его жена начала получать крупные выплаты, кроме того, она приобрела квартиру в роскошном жилом комплексе в Киеве по цене ниже рыночной.

По словам издания, затем на расследующего журналиста Евгения Шульгата обратили внимание чиновники призывной комиссии, которые задержали его на прошлой неделе в одном из киевских торговых центров, обвинив в уклонении от военной службы.

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