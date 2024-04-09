В Латвии напавший на молодого человека с флагом Украины отправится в тюрьму на два года

Ранее суд первой инстанции признал Лазарева виновным и приговорил его к условному наказанию в соответствии со статьей 55 Уголовного закона. Областной суд, рассматривая апелляционную жалобу, отменил решение Рижского городского суда о применении условного наказания.

Планируется, что полный приговор районного суда будет составлен 23 апреля, и в кассационном порядке его еще можно будет обжаловать в Верховном суде.

Как сообщалось, ранее суд первой инстанции приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Однако избитый молодой человек подал апелляционную жалобу, поэтому дело рассмотрели в районном суде.

Первоначально летом прошлого года прокуратура за нападение на молодого человека назначила Лазареву 200 часов общественных работ. Достичь такого соглашения удалось потому, что обвиняемый признал свою вину и выплатил потерпевшему требуемую компенсацию морального вреда - 6034 евро.

Однако адвокат молодого человека обжаловал решение прокурора, Генеральная прокуратура отменила постановление прокурора о указанном наказании, а уголовное производство было возобновлено.

В суде первой инстанции прокурор Херта Микелсоне просила приговорить обвиняемого к условному тюремному заключению на два года с испытательным сроком.