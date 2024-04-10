Объясняет психолог Никита Григорьев: как помочь подросткам справиться со стрессом в период экзаменов?

- В апреле в школах Эстонии начали проводить пробные экзамены. Электронная экзаменационная система EIS работала со сбоями, медленно, пришлось увеличить сроки тестирования. Но, наверное, и когда экзамены сдаются в штатном режиме, все равно большинство детей сильно нервничает. Насколько вообще состояние перед экзаменом, во время экзамена опасно для психологической стабильности взрослеющего подростка? Могут ли в эти периоды возникать предпосылки для серьезных и системных психологических проблем человека? Или все-таки такие случаи исключительно редки?

- Насколько значительные коррективы должны вносить в свой привычный стиль общения с детьми родители в тот период, когда дети сдают экзамены? Нужно ли стараться в это время создавать детям более комфортную психологическую среду, если да, то какими методами? Или, же напротив, нужно вести себя совершенно обычно, чтобы подростки не зацикливались на предстоящих испытаниях и не «перегорали»?

- Когда у ребенка возникают систематические проблемы с учебой, родители нередко нанимают репетиторов. Всегда ли это оправданный шаг, не имеет ли смысл обращаться в таких ситуациях к психологам, чтобы не пихать знания силком, а убрать какие-то барьеры и заглушки для их «естественного» приема?

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