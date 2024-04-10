В гимназиях и школах приближается пора экзаменов. О том, насколько чревата стрессовыми состояниями и даже более серьезными рисками для душевного равновесия подростков экзаменационная пора, которая обычно стартует в апреле выпускными тестами и заканчивается у кого-то в середине лета вступительными, в передаче Rus.Postimees «На кухне» порассуждал психолог Никита Григорьев.
Психолог: мозг может интерпретировать экзамен как смертельную опасность, нужно не пугаться дискомфорта
Выдержки из беседы:
- Насколько излишняя нервозность перед экзаменами, во время экзаменов вообще опасна для психологической стабильности взрослеющего подростка? Могут ли из-за этой нервозности возникать предпосылки для серьезных и системных психологических проблем человека?
- Да, такое бывает, но нужно понимать, что это связано не с самими этими экзаменами, а с отношением к учебе в целом. Часто и родители, и учителя нагнетают такие настроения, что если не учиться, то ты будешь на рынке рыбу продавать или улицы мести. И дети, у которых, по сути, еще нету жизненного опыта, начинают думать, что от этого экзамена зависит вся их жизнь. То есть буквально, в смысле выживания.
Я согласен, что в какие-то времена, например, если мы возьмем Советский Союз, этот вопрос был куда более критичен, чем сейчас. Я ни в коем случае не хочу сказать, что сейчас учеба не важна, но ее важность далеко не так критична, как раньше. В Советском Союзе все было понятно, школа, институт, распределение, работа до пенсии. Других вариантов не было. От того, как человек учился в школе, действительно зависело, куда он поступит и что с ним будет дальше.
Сейчас же гораздо больше вариантов и путей. Если говорить прямо и объективно, то значение этих же самых оценок на экзамене уже не так критично. Сейчас многие люди, которые не справляются с учебой и с экзаменами, идут работать, они могут накопить деньги и пойти потом учиться платно, они могут попробовать поступить куда-то еще раз. Но проблема в том, что их воспитывают те люди, которые обучались в Советском Союзе, и у этих людей картинка такая, что не сдать экзамен - это конец света. Они транслируют эту идею детям, а ребенок сам не может понять, опасно ли для него это в действительности...
- Ему внушают, что у него нет права на ошибку?
- Абсолютно верно. И ко мне на прием приходят молодые люди, которым мне приходится объяснять, что детей убивать нельзя. Им, возможно, на уровне какой-то метафоры сказали, что их убьет плохая учеба, но ребенок не понимает, как к этому относиться, как к метафоре или не как к метафоре. Но ему сказали, что ему будет плохо, и его мозг начинает автоматически додумывать что-то.
Так что в таких случаях это впрямь может превратиться в серьезнейшую травму на всю жизнь. Конечно, мне, как и другим психологам, лишние клиенты не помешают, но в действительности лучше не доводить детей до такого состояния.
- В школах Эстонии сейчас идут пробные экзамены. Можно ли подготовить человека к настоящим стрессовым ситуациям, погружая его в искусственный дискомфорт, или же мозг человека так просто не обмануть, и когда человек не чувствует реального напряжения, он не получает по-настоящему полезного для преодоления настоящих проблем опыта?
- Нет, такие меры на самом деле могут эффективно работать. Да, мозг сложен, но, к счастью, в XXI веке мы его понимаем достаточно неплохо. Ведь методы борьбы с посттравматическими расстройствами, когда речь о людях, вернувшихся с войны, именно такие, с этими людьми именно это и делают. Им позволяют столкнуться с их травмой в какой-то безопасной обстановке.
Военным, прошедшим горячие точки, надевают очки виртуальной реальности и дают там где-то походить в этой реальности. У них все признаки стресса, и сердце очень сильно колотится, но это помогает мозгу понять, что тот образ, который вызывал стресс, более не актуален.
И это может работать и тогда, когда человеку все время говорят, что вот его ждет экзамен, экзамен, экзамен, а он может попробовать и понять, что это не конец света. Человек понимает, что он ответил на какие-то вопросы, сделал какие-то ошибки, но при этом никто не умер. Так что это очень хорошая практика для того, чтобы помочь гораздо спокойнее относиться к настоящему экзамену.
- Насколько значительные коррективы должны вносить в свой привычный стиль общения с детьми родители в тот период, когда дети сдают экзамены? Нужно ли стараться в это время создавать детям более комфортную психологическую среду, если да, то какими методами?
- Психологическая поддержка в такой ситуации не будет работать как подарок на новый год. Если годами родители нагнетают вокруг ребенка тему важности учебы, ссорятся с ним из-за этого, и тут вдруг в пору экзаменов они стали такими добрыми и во всем стали идти навстречу… Мозг не примитивный, он будет понимать, что что-то не так. Если к этому моменту в отношениях родителей и ребенка не сформировалось доверия, то никакие изменения в поведении родителей, грубо говоря, не помогут.
Я не хочу сказать, что ничего вообще не надо делать, но суть в том, что поддержка со стороны родителей должна распространяться не только на период экзаменов. Она должна оказываться в течение всего взросления, в течение всей учебы.
- Часто ли приходится вам в вашей профессиональной практике сталкиваться с людьми, которые приходят к вам с достаточно конкретной просьбой - помочь преодолеть их детям или им самим страхи или сложности, связанные с учебой? Большая часть советов психолога, которые можно дать в такой ситуации, это универсальные рекомендации, или эти страхи и фобии индивидуальны и разнообразны, и каждый раз требуют личного подхода?
- Конечно, есть и общие рекомендации, но они могут подойти кому-то лучше, а кому-то - хуже. Но в предэкзаменационные месяцы действительно становится больше обращений от подростков, и именно в связи вот с этой тревогой перед экзаменами.
Все слышали про гормон стресса, про адреналин. Но адреналин - это не просто гормон стресса, это химический сигнал нашему мозгу, сигнал «я сейчас умру». Эволюционный механизм, показывающий, что человеку грозит смертельная опасность. И это несмотря на то, что мы оказались в XXI веке, где для того, чтобы умереть, еще нужно постараться. Потому что человека, если надо, всегда заберут в больницу и будут кормить через трубочку, чтобы он не умер.
Как только мозг интерпретирует что-то как опасность, тот же экзамен, проблемы с учителем, недовольство родителей или что-то еще, выделяется адреналин и мозг не понимает, что это не смертельная опасность. Проблема в том, что нам нужно сфокусироваться, сконцентрироваться, начать работать, а как можно сконцентрироваться и начать что-то учить, если у человека стучит мысль, что ему грозит смертельная опасность.
В такой ситуации выключаются все рациональные механизмы, человек переключается на эмоции. И на этих эмоциях уже невозможно ничего делать.
Поэтому самая глобальная рекомендация - это напоминать себе о том, что дискомфорт - это нормально. Многие люди делали себе только хуже своей идеей о том, что все обязательно должно быть абсолютно хорошо. Что нужно все отпустить, что должны быть только счастье и радость. Я в таких случаях призываю вспомнить, что все счастливые обезьянки однажды стали чьим-то завтраком. До XXI века дожили только обезьянки с неврозом.
Наш мозг - это орган, задача которого - постоянно генерировать тревогу и невроз. Он просто проецирует это на какие-то ситуации. Тут у нас экзамен, тут работа, тут отношения, тут что-то еще.
Поэтому общая рекомендация - это отделять себя от своих мыслей. Слышать свою тревогу, ее сигналы, но понимать, что это автоматическая работа мозга, которому кажется, что он умирает. Человек же должен напоминать себе, что он не умрет.
И если мы поговорим про поддержку родителей и учителей, то тут задача родителей - не говорить ребенку о том, что он будет всю жизнь продавать рыбу на рынке или мести улицы, а рассказать ему про другие альтернативы.
Про то, что можно не сдать экзамен. Что можно найти работу без экзамена. Что можно пойти учиться за деньги, и так далее. Потому что на самом деле проблемы возникают тогда, когда человек, у которого нет жизненного опыта, тот же самый подросток, получает информацию, что единственный вариант - это сдать экзамен, а иначе - пустота, кошмар и ужас.
Нужно дать понять ребенку, что экзамен - это не вопрос конца света. Да, учиться надо, да, экзамены важны, но если что-то не получается, то это не значит, что все умрут.
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