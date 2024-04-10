Психолог: мозг может интерпретировать экзамен как смертельную опасность, нужно не пугаться дискомфорта

Выдержки из беседы:

- Насколько излишняя нервозность перед экзаменами, во время экзаменов вообще опасна для психологической стабильности взрослеющего подростка? Могут ли из-за этой нервозности возникать предпосылки для серьезных и системных психологических проблем человека?

- Да, такое бывает, но нужно понимать, что это связано не с самими этими экзаменами, а с отношением к учебе в целом. Часто и родители, и учителя нагнетают такие настроения, что если не учиться, то ты будешь на рынке рыбу продавать или улицы мести. И дети, у которых, по сути, еще нету жизненного опыта, начинают думать, что от этого экзамена зависит вся их жизнь. То есть буквально, в смысле выживания.

Я согласен, что в какие-то времена, например, если мы возьмем Советский Союз, этот вопрос был куда более критичен, чем сейчас. Я ни в коем случае не хочу сказать, что сейчас учеба не важна, но ее важность далеко не так критична, как раньше. В Советском Союзе все было понятно, школа, институт, распределение, работа до пенсии. Других вариантов не было. От того, как человек учился в школе, действительно зависело, куда он поступит и что с ним будет дальше.