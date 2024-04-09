Продавец мототехники: в целях безопасности в Эстонии можно было бы разрешить ездить с правами категории B на небольших мотоциклах

По словам Ханно Вельта, сейчас в Эстонии, имея водительские права на управление мопедом или на управление автомобилем, можно управлять также транспортным средством, максимальная скорость которого не превышает 45 километров в час, а рабочий объем - 50 кубических сантиметров.

«Поскольку основная скорость движения в городах составляет 50 километров в час, ездить на более медленном транспортном средстве просто опасно. Не говоря уже о дорогах за пределами населённых пунктов, потому что люди живут ведь не только в городе, и медленное движение в 90-километровой зоне явно мешает движению остального транспорта», - сказал Вельт.

«Если человеку разрешено участвовать в движении со скоростью до 45 километров в час, то он с таким же успехом мог бы успевать за общим темпом движения на чуть более мощной машине. В большинстве стран Европы, а также в Латвии и Литве можно ездить на лёгком мотоцикле или скутере объёмом 125 кубических сантиметров со стандартными правами категории B, а в Эстонии для этого требуются отдельные права категории А1», - отметил он.