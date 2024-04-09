По мнению Ханно Вельта, мотогонщика и владельца крупнейшего в Эстонии дилерского центра по продаже мототехники Velt Motocenter, в нашей стране, как в Латвии, Литве и большинстве европейских стран, можно было бы разрешить управлять скутером или мотоциклом объёмом 125 cм3 с водительскими правами категории B, что повысило бы безопасность дорожного движения в целом.
Продавец мототехники: в целях безопасности в Эстонии можно было бы разрешить ездить с правами категории B на небольших мотоциклах
По словам Ханно Вельта, сейчас в Эстонии, имея водительские права на управление мопедом или на управление автомобилем, можно управлять также транспортным средством, максимальная скорость которого не превышает 45 километров в час, а рабочий объем - 50 кубических сантиметров.
«Поскольку основная скорость движения в городах составляет 50 километров в час, ездить на более медленном транспортном средстве просто опасно. Не говоря уже о дорогах за пределами населённых пунктов, потому что люди живут ведь не только в городе, и медленное движение в 90-километровой зоне явно мешает движению остального транспорта», - сказал Вельт.
«Если человеку разрешено участвовать в движении со скоростью до 45 километров в час, то он с таким же успехом мог бы успевать за общим темпом движения на чуть более мощной машине. В большинстве стран Европы, а также в Латвии и Литве можно ездить на лёгком мотоцикле или скутере объёмом 125 кубических сантиметров со стандартными правами категории B, а в Эстонии для этого требуются отдельные права категории А1», - отметил он.
«Сейчас в Эстонии покупают много мопедов объёмом 50 кубов именно потому, что для управления мотоциклом с объемом двигателя 125 кубов нужно снова идти в автошколу и получать новые права. Тогда как, если человек уже закончил автошколу и допущен к вождению, он мог бы с таким же успехом управлять чуть более мощной машиной, от чего безопасность на самом деле только выиграет. Мотоцикл объёмом 125 кубических сантиметров - это вовсе не ракета, в мире мотоспорта он считается скорее велосипедом с мотором, средством добраться из точки А в точку Б», - добавил Вельт.
«Если кажется, что не стоит сразу разрешить управлять более быстрым мотоциклом, то, как и в ряде европейских стран, можно было бы установить какие-то дополнительные условия - например, три года стажа вождения с правами категории В или дополнительное обучение, что, однако, не будет означать необходимость снова пройти полное обучение в автошколе», - предложил продавец мототехники.
«Мотоцикл - хорошее и экономичное средство передвижения, которое также оставляет больше места для других участников дорожного движения. Кроме того, в центре города на мотоцикле проще парковаться. Если бы с правами категории В можно было ездить на чуть более подходящем мотоцикле, их стали бы больше использовать для повседневных перемещений, а машины объемом 50 кубических сантиметров, скорее, стали бы транспортом для молодёжи и для езды в небольших населённых пунктах», - подытожил он.