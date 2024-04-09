Сегодня в полдень лидеры фракций Рийгикогу в течение часа обсуждали, можно ли и как отобрать право голоса на местных выборах у граждан России и Беларуси. Никакого решения принято не было, но они договорились встретиться еще раз.
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Дебаты о лишении права голоса граждан РФ: о чем сегодня договорились представители партий?
По словам председателя фракции «Ээсти 200» Тоомаса Уйбо, встреча прошла в дружеской обстановке и в хорошей компании. «Фракции шести партий собрались вместе, шесть разных подходов к этому вопросу. Есть нечто общее, но решение сегодня принято не было», - заявил он и добавил, что договорились, что будет дальнейшее обсуждение этого вопроса.