Вт, 9.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Дебаты о лишении права голоса граждан РФ: о чем сегодня договорились представители партий?

Лоора-Элизабет Ломп
Copy
Фото: Madis Veltman

Сегодня в полдень лидеры фракций Рийгикогу в течение часа обсуждали, можно ли и как отобрать право голоса на местных выборах у граждан России и Беларуси. Никакого решения принято не было, но они договорились встретиться еще раз.

По словам председателя фракции «Ээсти 200» Тоомаса Уйбо, встреча прошла в дружеской обстановке и в хорошей компании. «Фракции шести партий собрались вместе, шесть разных подходов к этому вопросу. Есть нечто общее, но решение сегодня принято не было», - заявил он и добавил, что договорились, что будет дальнейшее обсуждение этого вопроса.

«Наша позиция - отобрать право голоса у граждан страны-агрессора. В этом нет никаких сомнений! Но каким методом? Говорили о просто поправке к закону или изменении Конституции», - заявил Уйбо. «Ээсти 200» скорее выступает за изменение Конституции.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх