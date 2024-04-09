Дебаты о лишении права голоса граждан РФ: о чем сегодня договорились представители партий?

По словам председателя фракции «Ээсти 200» Тоомаса Уйбо, встреча прошла в дружеской обстановке и в хорошей компании. «Фракции шести партий собрались вместе, шесть разных подходов к этому вопросу. Есть нечто общее, но решение сегодня принято не было», - заявил он и добавил, что договорились, что будет дальнейшее обсуждение этого вопроса.