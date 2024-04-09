«Новости в 7» за 9 апреля: новые жертвы угарного газа, гражданам России пока сохранят право голоса на выборах, учимся делать украшения из бисера, знакомимся с противоречивым юристом Андреем Вестериненом

Сегодня в выпуске:

- Очередная трагическая смерть от отравления угарным газом. Как уберечь себя от беды и выбрать правильный датчик, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: критическая ситуация с вакцинацией детей от опасных инфекционных болезней и вулкан Этна на Сицилии начал выпускать дымовые кольца

- Лишить граждан России и Беларуси права участвовать в местных выборах настойчиво призывает партия Isamaa. Ее представители увязывают этот вопрос с коалиционными переговорами в Таллинне, против чего резко выступают социал-демократы. Об итогах экстренного собрания по данной теме - в нашем репортаже.

- Бисероплетение – не для всех. Но известная столичная мастерица Ирина Олейник удачно превратила хобби декретного отпуска в дело всей жизни. Наш корреспондент тоже попробовала постичь науку создания эффектных украшений, нанизывая бусинку к бусинке

- Это интересно: солнечное затмение в объективе фотографа Postimees и чем возмущены жители Вильнюса

- Не сломаться после потери ноги, а стать сильнее и улучшить качество своей жизни. Жизненный путь бывшего военного, а теперь юриста с противоречивым имиджем Андрея Вестеринена

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 9 апреля.