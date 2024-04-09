СМИ: связанная с Эстонией компания заправляет корабли РФ у берегов Готланда

Используя общедоступные данные о движении судов, SVT установила, что топливо в основном поставляется судам, направляющимся в Россию или находящимся на пути из нее. В большинстве случаев это суда, принадлежащие так называемому российскому «теневому флоту» - старые корабли, зачастую не застрахованные.

«Это экологическая бомба замедленного действия», - сказал Хенрик Вахтмайстер, исследователь из Уппсальского университета.

Бункеровка судов у берегов острова Готланд началась после полномасштабного вторжения России в Украину и является законной, сообщает SVT.

Топливо заливается из танкера Zirkone, оператором которого является компания Fast Bunkering. Танкер ходит под флагом Кипра, а его экипаж, предположительно, состоит из граждан России.

В прошлом году береговая охрана Швеции начала расследование экологических нарушений, обратив особое внимание на то, что у компании не было разрешения от Шведского транспортного агентства. Сейчас расследование завершено, но прокуратура пришла к выводу, что не стоит обращаться за юридической помощью в Латвию, так как это вряд ли приведет к чему-то большему, чем штраф.

Руководитель компании Fast Bunkering Алексей Волков в электронном письме SVT указал, что санкции, наложенные на Россию, не нарушаются, а экипаж танкера обучен действовать в любой ситуации, которая может возникнуть в море.

По информации Firmas.lv, в 2022 году оборот Fast Bunkering составил 6,467 миллиона евро, а прибыль - 531 359 евро. Компания была основана в 2007 году, ее уставный капитал составляет 4 953 603 евро. Fast Bunkering принадлежит зарегистрированной в Эстонии компании Baltic Sea Bunkering.