Теоретик «частицы бога»: умер британский физик Питер Хиггс. В честь него назвали бозон Хиггса

В заявлении о смерти ученого, распространенном во вторник вечером пресс-службой Эдинбургского университета, где он работал, сообщается, что скончался он накануне, в понедельник.

В 2013 году революционная работа Хиггса, связывающая различные силы Вселенной воедино при помощи частицы, переносящей массу, была удостоена Нобелевской премии по физике.

В университетском заявлении отмечается, что видение и воображение гениального ученого «обогатили наши знания об окружающем нас мире».