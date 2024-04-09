ФОТО ⟩ Автомобиль на большой скорости снес забор дома

Двигавшийся в сторону Сырве автомобиль Ford протаранил установленный на обочине временный дорожный знак, на большой скорости пролетел над «лежачим полицейским», вылетел на встречную полосу, снес забор дом, повалил старую яблоню и остановился перед следующим забором.

По словам очевидцев, автомобиль двигался на очень большой скорости. К счастью, на его пути не оказались ни другие автомобили, ни пешеходы.

Как сообщили в пресс-службе полиции, причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у 72-летнего водителя. Скорая помощь доставила водителя в больницу. Сидевшая рядом с ним пассажирка смогла самостоятельно выбраться из машины.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Спасатели очистили дорогу от обломков автомобиля.