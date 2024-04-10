Рейтинги: отрыв «Отечества» от EKRE немного сократился

Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, 27,5 процента избирателей поддерживают «Отечество», 19,2 процента - EKRE и 17,8 процента - Партию реформ.

За последние пять недель поддержка «Отечества» постепенно снижалась, и сейчас она на 2,1 процентных пункта ниже, чем в начале марта, а занимающая второе место EKRE отстает от «Отечества» на 8,3 процентных пункта.

Это совокупный показатель за четыре недели, но если учитывать только данные за последнюю неделю, то разрыв между «Отечеством» и EKRE еще меньше. Фактически, результаты прошлой недели показывают, что «Отечество» поддерживают 26,9%, EKRE - 20,2% и Партию реформ - 18,6% опрошенных.

За ними следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 14,4%, Центристская партия с 10,9% и «Ээсти 200» с 5,1%.

В целом коалиционные партии поддерживают 37,3 % респондентов, а оппозиционные - 57,5 %.