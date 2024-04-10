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Рейтинги: отрыв «Отечества» от EKRE немного сократился

BNS
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Мартин Хельме,
Мартин Хельме, Фото: Tairo Lutter

«Отечество», уверенно лидировавшее в рейтинге партий в последние месяцы, продолжает удерживать свое нынешнее первое место, но ее отрыв от занимающей второе место Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) несколько сократился.

Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, 27,5 процента избирателей поддерживают «Отечество», 19,2 процента - EKRE и 17,8 процента - Партию реформ.

За последние пять недель поддержка «Отечества» постепенно снижалась, и сейчас она на 2,1 процентных пункта ниже, чем в начале марта, а занимающая второе место EKRE отстает от «Отечества» на 8,3 процентных пункта.

Это совокупный показатель за четыре недели, но если учитывать только данные за последнюю неделю, то разрыв между «Отечеством» и EKRE еще меньше. Фактически, результаты прошлой недели показывают, что «Отечество» поддерживают 26,9%, EKRE - 20,2% и Партию реформ - 18,6% опрошенных.

За ними следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 14,4%, Центристская партия с 10,9% и «Ээсти 200» с 5,1%.

В целом коалиционные партии поддерживают 37,3 % респондентов, а оппозиционные - 57,5 %.

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