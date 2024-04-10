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Выборы нового мэра Таллинна назначили на воскресенье

rus.postimees.ee
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Евгений Осиновский и Михаил Кылварт.
Евгений Осиновский и Михаил Кылварт. Фото: Tairo Lutter

Для утверждения нового мэра Таллинна столичное городское собрание в предстоящее воскресенье, 14 апреля, соберется на внеочередное заседание, пишет Rus.ERR.

На нем же будут произведены замены в составе управы. Как следует из повестки сессии, депутатский корпус намерен проголосовать и по вотуму недоверия зампреду горсобрания, представляющему Центристскую партию Мареку Юргенсону.

Кто войдет в состав нового городского управления, представители формируемой коалиции пока не говорят, отмечая, что это будет обсуждаться в последнюю очередь. В то же время уже известно, что пост мэра Таллинна достанется социал-демократам.

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