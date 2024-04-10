Выборы нового мэра Таллинна назначили на воскресенье

На нем же будут произведены замены в составе управы. Как следует из повестки сессии, депутатский корпус намерен проголосовать и по вотуму недоверия зампреду горсобрания, представляющему Центристскую партию Мареку Юргенсону.

Кто войдет в состав нового городского управления, представители формируемой коалиции пока не говорят, отмечая, что это будет обсуждаться в последнюю очередь. В то же время уже известно, что пост мэра Таллинна достанется социал-демократам.