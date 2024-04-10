На собрании руководства Эстонского футбольного союза (ЭФС) во вторник вечером не было принято решение по сильнейшему футболисту Эстонии Константину Васильеву, не сумевшему выбрать сторону в российско-украинской войне и ограничился лишь заявлением последнего о том, что он отказывается от капитанской повязки.
Константин Васильев отказался от капитанской повязки сборной Эстонии
Ниже сообщение ЭФС в полном объеме:
«Вечером 9 апреля руководство ЭФС провело собрание, на котором встретилось с Константином Васильевым. Васильев, который в данный момент находится в Швейцарии на тренинге UEFA Pro присоединился к собранию онлайн.
Заявление руководства ЭФС:
«Мы повторим единую и четкую позицию ЭФС: мы выступаем за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины, естественно, означает, что мы выступаем против российской агрессии и осуждаем развязанную Россией войну в Украине. От всего сердца надеемся, что война завершится для Украины полным восстановлением контроля над ее территориями и так быстро, насколько это возможно».
Константин Васильев пояснил, что он по сути является пацифистом и в любом отношении лоялен к Эстонии. Но, понимая сложившуюся ситуацию он отказывается от капитанской повязки сборной Эстонии.
Руководство признает решение Васильева и не сомневается в его лояльности».
Как известно, на прошлой неделе Васильев в подкасте Õhtuleht «Третий тайм» сказал, что он не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной.