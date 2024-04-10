Константин Васильев отказался от капитанской повязки сборной Эстонии

Ниже сообщение ЭФС в полном объеме:

«Вечером 9 апреля руководство ЭФС провело собрание, на котором встретилось с Константином Васильевым. Васильев, который в данный момент находится в Швейцарии на тренинге UEFA Pro присоединился к собранию онлайн.

Заявление руководства ЭФС:

«Мы повторим единую и четкую позицию ЭФС: мы выступаем за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины, естественно, означает, что мы выступаем против российской агрессии и осуждаем развязанную Россией войну в Украине. От всего сердца надеемся, что война завершится для Украины полным восстановлением контроля над ее территориями и так быстро, насколько это возможно».

Константин Васильев пояснил, что он по сути является пацифистом и в любом отношении лоялен к Эстонии. Но, понимая сложившуюся ситуацию он отказывается от капитанской повязки сборной Эстонии.

Руководство признает решение Васильева и не сомневается в его лояльности».

Как известно, на прошлой неделе Васильев в подкасте Õhtuleht «Третий тайм» сказал, что он не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной.