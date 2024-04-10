Комиссия рассмотрению потребительских жалоб ежегодно разрешает около сотни парковочных споров, в которых стороны расходятся во мнениях относительно платы за парковку и порядка оплаты выставленных штрафов.
Какие нюансы следует учитывать, чтобы не получить штраф на платной парковке
Вейко Копамеэс, руководитель секретариата Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб Департамента защиты прав потребителей и технадзора (TTJA), представляет обзор основных позиций Комиссии по потребительским спорам в рамках споров о парковке.
- Въезжая на платную парковку, всегда необходимо прояснить для себя условия парковки
Въезжая на платную парковку или в зону платной парковки, водитель должен изучить условия парковки и убедиться в том, что он исполняет свои обязательства. Потребитель должен ознакомиться с информационными табличками, определить зону парковки и следовать соответствующим инструкциям.
Оператор платной парковки должен следить за тем, чтобы зона платной парковки была четко и понятно разграничена, обозначена знаками и оборудована необходимыми инструментами для управления движением. Автомобилист не имеет права парковать свой автомобиль на чужой территории, если владелец ввел запрет на парковку.
Договор о парковке считается заключенным с того момента, когда водитель, въехавший на парковку, паркует автомобиль в обозначенной зоне парковки. Аргументы, где в качестве довода приводится факт, что клиент не увидел информационный стенд о парковке, или несоблюдение условий парковки произошло по ошибке, как правило, не являются оправданием.
Кроме того, водитель обязан соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобиль в нарушение дорожных знаков и требований. Например, заявление, что все парковочные места были заняты, и не было времени ждать - не является оправданием нарушения. Водитель должен подчиняться требованиям правил дорожного движения.
Доказательство неисполнения правил парковки, а также право требования неустойки за нарушение условий парковки лежит на плечах оператора парковки. Устройства организации движения и знаки в зоне парковки должны быть понятными, и потребитель не должен прилагать неоправданные усилия для получения дополнительной информации при помощи устройства для связи.
- Соблюдение условий парковки является обязательным при парковке автомобиля
Условия парковки могут быть установлены владельцем или оператором парковки. Эти условия должны быть доведены до сведения и продемонстрированы потребителю перед началом парковки. На основании размещенных и общедоступных условий каждый сможет решить, подходят ли ему данные условия для парковки автомобиля или нет.
При начале парковки потребитель принимает условия парковки. Соблюдение этих условий является обязательным в момент заключения договора, несоблюдение/нарушение этих условий может повлечь за собой требование о взыскании штрафа и обязанность его уплаты.
У потребителя нет оснований для отказа от уплаты штрафа, если потребитель припарковался на частной территории, где требовалась предварительная регистрация, оплата стоимости парковки или наличие разрешения, выданного оператором парковки, и где в соответствии с условиями парковки за нарушение правил предусмотрен штраф.
Если время парковки и регистрация транспортного средства необходимо оформить в электронном виде в парковочном киоске, то у потребителя нет возможности зафиксировать время парковки другим, более удобным или приятным для потребителя способом, например: с помощью парковочных часов, чеком из магазина, при помощи записи с бортовой камеры и т. д. В такой ситуации потребитель не может самостоятельно утверждать или согласовать новые условия без согласия другой стороны.
Потребитель не может в одностороннем порядке изменять условия договора или навязывать новые условия. Если условия парковки не подходят, потребитель должен выбрать парковку у другого поставщика подобной услуги.
- Промахи и ошибки свойственны человеку, но это не освобождает его от обязательств
Потребители должны быть внимательны и бдительны при выполнении своих обязательств. Если время начала парковки указано неверно, риск несет не продавец, а потребитель. Аналогичным образом, основную ответственность за любую ошибку в указании парковочной зоны или в регистрационном знаке автомобиля несет потребитель.
Зарегистрировав неверный номер автомобиля для парковки, работник парковки не может предположить и проверить, какой автомобиль паркуется на самом деле или какой автомобиль потребитель хотел бы припарковать с данным регистрационным номером.
Оператор парковки не может на месте проверить право на парковку других транспортных средств, кроме тех, которые фактически находятся на парковке. Не исключена ситуация, когда автомобили, принадлежащие одному и тому же лицу, одновременно припаркованы в разных местах.
Однако продавец не может взимать за одну и ту же парковку одновременно и плату за парковку и штраф, поскольку это противоречит принципу добросовестности. В ситуации, когда потребитель представил продавцу доказательство оплаты за парковку и продавец подтвердил получение оплаты, то не может быть так, что впоследствии потребителя обвиняют в том, что он не оплатил стоимость парковки. Штраф, наложенный на одном основании (неуплата парковки), не может быть взыскана за второе нарушение (неточное внесение данных при платеже).
Обязанности и соблюдение условий, связанных с парковкой конкретного транспортного средства (регистрация транспортного средства и зоны парковки, оплата парковки, получение соответствующего подтверждения и правильность сообщений), являются ответственностью потребителя.
- При назначении штрафа управляющий парковкой должен учитывать обстоятельства дела и принимать во внимание аргументированные возражения другой стороны
При использовании парковочного автомата управляющий парковкой должен убедиться в том, что он исправен и может быть использован. Если парковочный киоск был не рабочем состоянии - это должно быть учтено при начислении штрафа.
Штраф может быть уменьшен или отменен, если лицо докажет, как долго на самом деле длилась парковка или при каких обстоятельствах произошло нарушение. Однако Комиссия, например, не считает, что для оправдания штрафа достаточно довода, что лицо переставило автомобиль и изменило время на парковочных часах, чтобы начать новый бесплатный цикл парковки. Необходимым условием для расчета нового периода бесплатной парковки является выезд с парковки поставщика услуги.
Штраф должен быть основан на обстоятельствах каждого конкретного дела и должен быть разумно обоснован. Комиссией рассматривались такие споры, когда потребитель оплатил парковку, но штраф был наложен в течение 1 минуты после начала парковки. Поведение потребителя показывает, что он действовал добросовестно, оплатив парковку. В этом случае Комиссия пришла к выводу, что, поскольку потребитель не нанес ущерба продавцу своими действиями в данной конкретной ситуации, и, соответственно, нет и правовых оснований для применения штрафа.
Оператор парковки вправе выписать штраф, который будет учитывать обстоятельства конкретного дела, принимать во внимание интересы другой стороны, и сумма которого будет разумна.
- Определение понятий «парковка» и «остановка» исходит из Закона о дорожном движении
Комиссии иногда приходилось напоминать потребителям о правилах дорожного движения, когда спор доходил до стадии оспаривания определения парковки. Парковка - это преднамеренная остановка транспортного средства на время, превышающее необходимое для посадки или высадки пассажиров или погрузки-разгрузки товаров. Остановка - это намеренное обездвиживание транспортного средства с целью посадки или высадки пассажиров или погрузки-выгрузки товаров.
Таким образом, если не происходит посадки или высадки пассажиров или погрузки товаров, это может считаться парковкой, независимо от других обстоятельств. Тот факт, что в припаркованном автомобиле находится человек или что двигатель автомобиля работает, не делает стоянку остановкой и не исключает того факта, что мы имеем дело с парковкой. Это также не меняет условий договорных отношений между сторонами.
Наконец, потребитель имеет право подать жалобу оператору парковки с целью разрешения спора. Если поставщик услуги не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, он имеет право подать заявление в Комиссию по потребительским спорам. Потребитель также должен быть готов обосновать свои утверждения и представить доказательства в их поддержку. Разумеется, прежде всего мы призываем всех потребителей, пользующихся парковкой, и операторов парковок делать все возможное для урегулирования разногласий путем переговоров между собой.