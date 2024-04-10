Какие нюансы следует учитывать, чтобы не получить штраф на платной парковке

Потребитель не может в одностороннем порядке изменять условия договора или навязывать новые условия. Если условия парковки не подходят, потребитель должен выбрать парковку у другого поставщика подобной услуги.

Промахи и ошибки свойственны человеку, но это не освобождает его от обязательств

Потребители должны быть внимательны и бдительны при выполнении своих обязательств. Если время начала парковки указано неверно, риск несет не продавец, а потребитель. Аналогичным образом, основную ответственность за любую ошибку в указании парковочной зоны или в регистрационном знаке автомобиля несет потребитель.

Зарегистрировав неверный номер автомобиля для парковки, работник парковки не может предположить и проверить, какой автомобиль паркуется на самом деле или какой автомобиль потребитель хотел бы припарковать с данным регистрационным номером.

Оператор парковки не может на месте проверить право на парковку других транспортных средств, кроме тех, которые фактически находятся на парковке. Не исключена ситуация, когда автомобили, принадлежащие одному и тому же лицу, одновременно припаркованы в разных местах.