Государство инициирует спецпроверку в отношении Eesti Energia AS

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, проблемы с ходом дел в Eesti Energia существуют давно. «Отраслевые проверки, проведенные новым руководством, выявили вопросы о текущей деятельности, на которые нужно получить ответы. С нынешним руководством у нас идет конструктивное сотрудничество, в начале марта мы более подробно обсудили ситуацию с руководителем предприятия Андрусом Дурейко, когда я попросил дать обзор о проблемных местах и в целом рассказать о происходящем. Я выслушал руководителей концерна и, исходя из ответственности собственника, решил инициировать проверку, чтобы выяснить, как существовавшая до сих пор управленческая деятельность соответствовала должной осмотрительности», - сказал министр.

Он отметил, что государство как собственник хочет знать, как могла возникнуть сегодняшняя ситуация, были ли допущены системные ошибки в управлении и в какой степени виновато предыдущее руководство. Проверка коснется периода с 1 января 2020 года до 31 декабря 2023 года.

В результате спецпроверки должно выясниться влияние управленческих действий и решений на экономические результаты предприятия и его финансовое состояние. Проверку проведут в течение 2024 года, расследование не повлияет на работу услуг Eesti Energia AS: во время аудита продолжится привычная деятельность концерна.

С точки зрения финансовой деятельности концерна в 2023 году реализовался ряд рисков. В начале этого года были обнародованы убыточные финансовые результаты.

Единственным акционером Eesti Energia AS является Эстонская Республика, от имени которой управление акциями осуществляет Министерство финансов.