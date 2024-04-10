Анастасия Коваленко-Кылварт ⟩ Автоналог – позор Министерства финансов

Противоречие Конституции

К сожалению, исключений для людей с недостатками здоровья и многодетных семей не предусмотрено. Автоналог будут платить все. Освобождены от налога будут лишь автомобили, которые переоборудованы специально для перевозки лиц с недостатками здоровья. Понятно, что на переоборудования, которое может обойтись гораздо дороже, чем уплата автоналога, у многих просто нет денег. Да и наличие недостатка здоровья не всегда требует необходимости специального транспорта. Вместо освобождения от налога в качестве альтернативы предлагают повысить социальные пособия. Однако это не решит проблемы, поскольку люди с недостатками здоровья, и в первую очередь дети, уже сейчас нуждаются в дополнительной поддержке.

Также неизвестно, покроют ли социальные пособия автомобильный налог, и если покроют, то в какой мере. Ситуация, когда государство одной рукой дает, другой – забирает, создает излишнюю бюрократию и приводит к дополнительным расходам. Поэтому в отношении такого подхода высказывала критику и канцлер права.

Что касается освобождения от автоналога многодетных семей, то, как заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало, этот вопрос даже не обсуждался. По словам министра, они и так получают большие пособия. О том, что расходы семей из-за рекордного роста цен, повышения налога с оборота и акцизов выросли в разы, а семейные пособия были урезаны, министр, видимо, забила отметить. Кроме того, живущим в сельской местности семьям никак не избежать увеличения расходов на транспорт – им придется платить либо автоналог, либо за проезд в общественном транспорте, который с этого года стал платным в уездах.

Согласно Конституции, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями находятся под особым попечением государства. Автоналог поставит под удар самые уязвимые группы общества. При этом меры социальной поддержки государство не обеспечивает или обеспечивает их недостаточно. Это означает, что автоналог нарушает основные права и поэтому противоречит Конституции. Сейчас у правительства есть последняя возможность отозвать законопроект об автоналоге, чтобы второй раз не оказаться в неудобной ситуации – в том случае, если Госсуд сочтет его противоречащим Конституции.