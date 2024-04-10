Ср, 10.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Анастасия Коваленко-Кылварт ⟩ Автоналог – позор Министерства финансов

Анастасия Коваленко-Кылварт
, член Рийгикогу (Центристская партия)
Copy
Анастасия Коваленко-Кылварт.
Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu PM
  • Министерство финансов знало о том, что автоналог противоречит законодательству ЕС
  • Государство могут ожидать иски о возмещении ущерба
  • Спор с Еврокомиссией обернется для государства дополнительными расходами

Родное правительство работает не покладая рук, чтобы пополнить казну разными новыми налогами. Однако что касается законопроекта об автоналоге, этот законодательный брак может обернуться для государства лишь дополнительными расходами, пишет заместитель председателя правовой комиссии, центристка Анастасия Коваленко-Кылварт.

Фракция Центристской партии в Рийгикогу чуть более месяца назад заказала правовой анализ, результаты которого подтвердили, что автоналог в том виде, в котором его планируют ввести, противоречит законодательству ЕС. Мы передали этот анализ премьер-министру,порекомендовав незамедлительно отозвать законопроект об автоналоге и предупредив о возможных последствиях.

Правительство наше предостережение проигнорировало, а то, о чем мы предупреждали, сбылось. Еврокомиссия подтвердила, что введение предусмотренной законопроектом об автоналоге регистрационной платы дискриминирует автовладельцев, которые приобрели автомобиль в других странах ЕС.

Правительство знало о возможных рисках

В правовом анализе отмечается, что если законопроект об автомобильном налоге в его нынешнем виде станет законом, то государство на основании решений судов будет вынуждено возмещать пострадавшим ущерб - регистрационный сбор за автомобиль в качестве переплаченного налога. К сумме добавятся проценты - 21,9 в год. Велика вероятность, что государство могут ожидать иски о возмещении ущерба. В европейской судебной практике подобных решений немало. Иными словами, возникнет ситуация, когда государство должно будет возвращать налоги и еще доплачивать сверху.

Министерство финансов и правительство были осведомлены об этих рисках, однако продолжали продавливать введение законопроекта, который теперь передан в Рийгикогу. Интересно, сколько потрачено денег налогоплательщиков на подготовку этого законодательного брака? И кажется, правительство не собирается останавливаться в своих неразумных тратах: министр финансов Март Вырклаэв подумывает о том, чтобы оспорить решение Еврокомисии, так как государство не желает отказываться от дохода в виде регистрационной платы. Подобный стиль управления приведет лишь к дополнительным расходам.

Противоречие Конституции

К сожалению, исключений для людей с недостатками здоровья и многодетных семей не предусмотрено. Автоналог будут платить все. Освобождены от налога будут лишь автомобили, которые переоборудованы специально для перевозки лиц с недостатками здоровья. Понятно, что на переоборудования, которое может обойтись гораздо дороже, чем уплата автоналога, у многих просто нет денег. Да и наличие недостатка здоровья не всегда требует необходимости специального транспорта. Вместо освобождения от налога в качестве альтернативы предлагают повысить социальные пособия. Однако это не решит проблемы, поскольку люди с недостатками здоровья, и в первую очередь дети, уже сейчас нуждаются в дополнительной поддержке.

Также неизвестно, покроют ли социальные пособия автомобильный налог, и если покроют, то в какой мере. Ситуация, когда государство одной рукой дает, другой – забирает, создает излишнюю бюрократию и приводит к дополнительным расходам. Поэтому в отношении такого подхода высказывала критику и канцлер права.

Что касается освобождения от автоналога многодетных семей, то, как заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало, этот вопрос даже не обсуждался. По словам министра, они и так получают большие пособия. О том, что расходы семей из-за рекордного роста цен, повышения налога с оборота и акцизов выросли в разы, а семейные пособия были урезаны, министр, видимо, забила отметить. Кроме того, живущим в сельской местности семьям никак не избежать увеличения расходов на транспорт – им придется платить либо автоналог, либо за проезд в общественном транспорте, который с этого года стал платным в уездах.

Согласно Конституции, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями находятся под особым попечением государства. Автоналог поставит под удар самые уязвимые группы общества. При этом меры социальной поддержки государство не обеспечивает или обеспечивает их недостаточно. Это означает, что автоналог нарушает основные права и поэтому противоречит Конституции. Сейчас у правительства есть последняя возможность отозвать законопроект об автоналоге, чтобы второй раз не оказаться в неудобной ситуации – в том случае, если Госсуд сочтет его противоречащим Конституции.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх