Опрос: каковы ближайшие планы жителей Эстонии на покупку и аренду недвижимости

По сравнению с прошлым годом намерение совершать сделки с недвижимостью снизилось.

Искать себе жилье для аренды в течение ближайших трех лет собираются 8% жителей. 82% не планируют совершать какие-либо сделки с недвижимостью в течение ближайших трех лет. «Если рассматривать различные виды сделок по отдельности, то намерение их совершать уменьшилось по сравнению с прошлым годом почти на треть. Это свидетельствует о некоторой осторожности», - отметила специалист по исследованиям Анастасия Лесмент.

Фото: Kantor Emor

«Мужчины по-прежнему проявляют бóльшую активность как в покупке недвижимости, так и в сдаче ее в аренду. На рынке аренды наиболее активной возрастной группой является молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, которые часто нуждаются в съемном жилье в связи с учебой или просто хотят съехать от родителей», - добавила Лесмент.

Наиболее известными бюро недвижимости среди жителей Эстонии являются Uus Maa, Arco Vara и Pindi Kinnisvara. Ключевыми факторами при выборе бюро недвижимости каждый второй называет советы друзей и знакомых и цену за услугу. Многие также отметили важность надежности бюро недвижимости.

Kantar Emor проводил исследование рынка и бюро недвижимости онлайн в период с 14 по 21 марта. Всего в исследовании приняли участие 1206 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет.

Посмотреть инфограмму, визуализирующую результаты исследования, можно ЗДЕСЬ.