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В ближайшее время на улицах Таллинна появятся первые городские электробусы

rus.postimees.ee
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Электробусы совсем скоро появятся на улицах Таллинна.
Электробусы совсем скоро появятся на улицах Таллинна. Фото: TLT

В мае на городских автобусных маршрутах в Таллинне начнут работать первые 15 электробусов, пишет Rus.ERR.

Электробусы поступят в Таллинн 17 апреля и выйдут на линии в мае, сообщило столичное муниципальное транспортное предприятие TLT.

Параллельно завершается создание инфраструктуры, необходимой для зарядки аккумуляторов электробусов.

У TLT по условиям договора о покупке электробусов также имеется опцион на покупку 15 дополнительных автобусов с электроприводом.

Как заявили в TLT, электробусы также дадут предприятию денежную экономию на эксплуатационных расходах, поскольку электричество для зарядки их аккумуляторов будет обходиться дешевле, чем топливо для автобусов с двигателями внутреннего сгорания.

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