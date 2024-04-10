В ближайшее время на улицах Таллинна появятся первые городские электробусы

Электробусы поступят в Таллинн 17 апреля и выйдут на линии в мае, сообщило столичное муниципальное транспортное предприятие TLT.

Параллельно завершается создание инфраструктуры, необходимой для зарядки аккумуляторов электробусов.

У TLT по условиям договора о покупке электробусов также имеется опцион на покупку 15 дополнительных автобусов с электроприводом.

Как заявили в TLT, электробусы также дадут предприятию денежную экономию на эксплуатационных расходах, поскольку электричество для зарядки их аккумуляторов будет обходиться дешевле, чем топливо для автобусов с двигателями внутреннего сгорания.