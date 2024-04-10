Министр здоровья Рийна Сиккут представила правительству законопроект о налоге на сладкие напитки, из которого следует, что закон вступит в силу 1 января 2026 года. Ранее планировалось, что так называемый лимонадный налог вступит в силу в начале 2025 года, пишет Rus.ERR.
Введение лимонадного налога откладывается
По прогнозам, в 2026 году налог принесет в бюджет страны около 25 млн евро.
Ожидается, что в последующие годы налоговые поступления будут сокращаться, так как налог побудит людей потреблять менее сладкие напитки (с меньшим содержанием сахара и без подсластителей).