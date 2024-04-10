Введение лимонадного налога откладывается

Министр здоровья Рийна Сиккут представила правительству законопроект о налоге на сладкие напитки, из которого следует, что закон вступит в силу 1 января 2026 года. Ранее планировалось, что так называемый лимонадный налог вступит в силу в начале 2025 года, пишет Rus.ERR.