В ходе двух рейдов на юге Эстонии выявлены трое нелегальных рабочих

В Пыльвамаа и Вырумаа были проверены 23 юридических и 52 физических лица. В ходе проверки установлена, что работа одного человека не внесена в регистр занятости Налогово-таможенного департамента. Соответствующая информация передана в департамент.

На расположенном в Тарту в Аннелинна предприятии были проверены два человека и установлено, что один из них - гражданин Армении - не имел краткосрочной регистрации по трудоустройству. Полиция возбудила против него дело. Кроме того установлено, что работа обоих этих проверенных лиц не была внесена в регистр занятости Налогово-таможенного департамента.