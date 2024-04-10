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В ходе двух рейдов на юге Эстонии выявлены трое нелегальных рабочих

BNS
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Рейдов сотрудников миграционной службы. Иллюстративное фото.
Рейдов сотрудников миграционной службы. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В ходе двух рейдов на юге Эстонии сотрудники миграционной службы Лыунаской префектуры выявили во вторник трех нелегальных рабочих.

В Пыльвамаа и Вырумаа были проверены 23 юридических и 52 физических лица. В ходе проверки установлена, что работа одного человека не внесена в регистр занятости Налогово-таможенного департамента. Соответствующая информация передана в департамент.

На расположенном в Тарту в Аннелинна предприятии были проверены два человека и установлено, что один из них - гражданин Армении - не имел краткосрочной регистрации по трудоустройству. Полиция возбудила против него дело. Кроме того установлено, что работа обоих этих проверенных лиц не была внесена в регистр занятости Налогово-таможенного департамента.

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