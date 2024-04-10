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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ «Сатана, изыди!»: ЭПЦ МП должна сделать выбор

Postimees
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Карикатура 09.04.2024.
Карикатура 09.04.2024. Фото: Postimees
  • Русская православная церковь - инструмент влияния Кремля
  • Эстонская православная церковь Московского патриархата должна сделать выбор
  • Церковь и государство должны быть отделены

Gott mit uns, или «Бог с нами» - королевский девиз Пруссии, который также был выбит на пряжках ремней немецких солдат во время Второй мировой войны. Во все века перед битвой прибегали к помощи высших сил, но даже самому далекому от религии человеку должно быть ясно, что никакой бог не может оправдать убийство. В противном случае, это отсебятина заблуждающихся людей, которые пытаются замаскировать кровожадность под божественное оправдание.

Теперь это повторилось: в конце марта Церковный собор Русской православной церкви под руководством Патриарха Кирилла назвал войну в Украине священной войной для всех россиян, целью которой является противостояние «разложившемуся» Западу, объединение Украины с Россией и ликвидация независимой Православной церкви Украины, потому что она не является «настоящей» церковью.

Итак, нам предельно ясно дали понять, что Русская православная церковь - инструмент, встроенный в вертикаль власти Владимира Путина, очень похожим образом, как это было во времена Сталина. Волк в овечьей шкуре может выглядеть как овца, но он не овца и не вегетарианец. Запад должен понимать, что организация Русской православной церкви, действующая под знаком традиционной свободы вероисповедания, злоупотребляет привилегиями демократического, свободного общества с целью оказания влияния и, возможно, проведения разведывательной деятельности.

Одним из примеров является религиозное преподавание в некоторых русскоязычных школах Эстонии, где представители православной церкви преподносят мировоззрение в основном таким, каким его хотела бы видеть Русская православная церковь. При этом фактически нарушаются принципы свободы вероисповедания (иногда с молчаливого согласия руководства школы - прим. ред.). По умолчанию под ударом оказывается и другой важный западный принцип - отделение церкви от государства.

По мнению редакции Postimees, Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) должна сделать выбор, признавать ли ценности, изложенные в Конституции Эстонии, или нет. Общие и уклончивые объяснения, как те, что были представлены на пресс-конференции во вторник, 9 апреля, представителем ЭПЦМП епископом Даниилом Леписким, недостаточно. В сложившейся ситуации единственным возможным вариантом является избавление от «Московского патриархата» в названии церкви и продолжение деятельности в Эстонии как независимой, неподчиненной Москве церкви.

По мнению редакции Postimees, Эстонская православная церковь Московского патриархата должна сделать выбор, признавать ли ценности, изложенные в Конституции Эстонии, или нет

К сожалению, на той же пресс-конференции епископ Даниил не счел возможным разорвать канонические связи с Москвой. Тем не менее, после заявления патриарха Кирилла единственным возможным вариантом является отделение церкви от менталитета и идеологии «русского мира» неизбежен. Если канонически связанные с Московским патриархатом духовные лица в Эстонии не найдут в себе необходимого духовного просветления, то им следует помочь в этом.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал Postimees, что попросил органы безопасности провести оценку ситуации. И снова латыши опередили нас. Парламент Латвии уже в прошлом сентябре принял решение о том, что их православная церковь должна быть полностью независима от авторитета церкви, расположенной за пределами Латвии. Да, в Эстонии тоже есть православная церковь, связанная с Константинополем, но там не поддерживают сатанинскую бойню в Украине.

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