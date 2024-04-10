КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ «Сатана, изыди!»: ЭПЦ МП должна сделать выбор

Теперь это повторилось: в конце марта Церковный собор Русской православной церкви под руководством Патриарха Кирилла назвал войну в Украине священной войной для всех россиян, целью которой является противостояние «разложившемуся» Западу, объединение Украины с Россией и ликвидация независимой Православной церкви Украины, потому что она не является «настоящей» церковью.

Итак, нам предельно ясно дали понять, что Русская православная церковь - инструмент, встроенный в вертикаль власти Владимира Путина, очень похожим образом, как это было во времена Сталина. Волк в овечьей шкуре может выглядеть как овца, но он не овца и не вегетарианец. Запад должен понимать, что организация Русской православной церкви, действующая под знаком традиционной свободы вероисповедания, злоупотребляет привилегиями демократического, свободного общества с целью оказания влияния и, возможно, проведения разведывательной деятельности.

Одним из примеров является религиозное преподавание в некоторых русскоязычных школах Эстонии, где представители православной церкви преподносят мировоззрение в основном таким, каким его хотела бы видеть Русская православная церковь. При этом фактически нарушаются принципы свободы вероисповедания (иногда с молчаливого согласия руководства школы - прим. ред.). По умолчанию под ударом оказывается и другой важный западный принцип - отделение церкви от государства.