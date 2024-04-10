Карта Coop Pank теперь также является картой клиента Alexela

Руководитель отдела частного банкинга Coop Pank Карель Парве заявил, что это следующий шаг в долгосрочном сотрудничестве двух компаний: «Как банк, ориентированный на Эстонию, мы создаем сообщество в сотрудничестве с другими местными компаниями. Теперь наши клиенты могут быстро и удобно воспользоваться скидками Alexela, а из кошелька можно убрать еще одну карту».

Карта Coop Pank может использоваться в качестве платежного средства и карты клиента как на АЗС и в магазинах Alexela, так и в магазинах Coop. «Важным дополнением является возможность связать свою карту с цифровым кошельком или Wallet. Это дает клиенту возможность при заправке в Alexela или при покупке хот-дога использовать для получения скидки и оплаты, например, смартфон или смарт-часы, связанные с Google Pay, Apple Pay или другими провайдерами цифровых платежных решений», - объяснил Парве. Это означает, что клиент может использовать только цифровые решения для использования карты клиента и оплаты.

Чтобы связать банковскую карту с программой Alexela, необходимо войти в мобильное приложение или интернет-банк Coop Pank и подтвердить выбор несколькими кликами. В программу можно включить все дебетовые и кредитные карты Coop Pank для частных лиц, присоединиться могут все клиенты старше 16 лет. После присоединения скидки автоматически продолжают действовать при получении новой банковской карты или замене старой.

После связывания карты Coop Pank с программой лояльности Alexela клиент может собирать цифровые штампы Alexela, наслаждаться постоянными скидками на топливо, покупать горячую еду, кофе и выпечку по сниженным ценам, а также использовать персональные предложения.