Эксперты: лишение неграждан права голоса может принести больше вреда, чем пользы

«Мы можем сказать, что среди граждан Эстонии других национальностей процент поддерживающих Украину такой же, как среди граждан России», – пояснила «Актуальной камере» руководитель мониторинга интеграции, социолог Марью Лауристин.

«Да, я могу понять тех людей, которые считают, что раз российский паспорт, значит, лояльность к России. Но исследования этого не подтверждают, цифры этого не доказывают. И довольно опасно так принимать решения по вопросам, которые важны с точки зрения безопасности», – подчеркнула Лауристин.