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Японская красота под угрозой: самые живописные сорта сакуры поражаются болезнями

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Время цветения сакуры в Токио, 8 апреля 2024 года.
Время цветения сакуры в Токио, 8 апреля 2024 года. Фото: KIMIMASA MAYAMA

Самые известные сорта японских вишен страдают от болезни, которая губит деревья, делая сезон их цветения болезненным и напоминая о темном значении цветения сакуры.

Весенний ритуал наслаждения цветением сакуры связан с японской культурой. Раз в год, в течение примерно десяти дней, деревья вишни украшаются нежными соцветиями, привлекая людей на улицы под их кроны для празднования и пикников. В Японии цветение сакуры также отмечает начало нового учебного и финансового года.

Однако теперь эта историческая эпоха праздников в тени цветущей сакуры, как сообщает The Times, может начать заканчиваться, добавляя, что из-за изменения климата сезон цветения становится более нестабильным, и самые красивые сорта вишен поражаются болезнями.

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