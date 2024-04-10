Японская красота под угрозой: самые живописные сорта сакуры поражаются болезнями

Весенний ритуал наслаждения цветением сакуры связан с японской культурой. Раз в год, в течение примерно десяти дней, деревья вишни украшаются нежными соцветиями, привлекая людей на улицы под их кроны для празднования и пикников. В Японии цветение сакуры также отмечает начало нового учебного и финансового года.