ПОВОД ДЛЯ ТРЕВОГИ? ⟩ В этом году в пожарах погибло почти в два раза больше людей, чем за этот же период прошлого года

В этом году произошло 146 пожаров в жилых помещениях, то есть в среднем каждый день загорается один или два дома. Главная причина пожаров - электричество, и поскольку в домах становится все больше электроприборов, опасность пожаров растет. Причиной могут быть неисправные приборы, изношенные провода, неправильное использование удлинителей, использование неподходящих зарядных устройств и т. д.

Разумеется, бывают и случаи, когда пожар вызван человеческой ошибкой. Например, на прошлой неделе датчик Nublu сообщил о пожаре, произошедшем в одной таллиннской квартире. Отреагировавший на сигнал тревоги патрульный охранник постучал в дверь, но ему никто не открыл. Тогда он стал стучать громче, и дверь открыли. Как выяснилось, жилец квартиры готовил еду и уснул, в результате чего еда сгорела.

«К счастью, в этой квартире был установлен работающий дымовой датчик, передающий сигнал, но в домах более чем у 100 000 человек дымового датчика, к сожалению, нет, из-за чего они каждый день подвергают свою жизнь опасности и нарушают закон. Помимо этого, во многих домах у дымовых датчиков уже истек срок службы или же они неисправны», - сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

Дымовые датчики стали в Эстонии обязательными в 2009 году, то есть уже 15 лет назад. Срок службы датчика составляет, как правило, от трех до десяти лет, то есть, если вы не помните, когда установили датчик на потолке, стоит проверить срок годности прибора. А если вы меняете устройство на новое, стоит приобрести современный умный датчик, который передает сигнал тем, кто на него отреагирует.