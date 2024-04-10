Сегодня утром, 10 апреля, из горящей квартиры в Нарве вынесли тело пожилого мужчины.
В Нарве в результате пожара в квартире погиб пожилой мужчина
10 апреля в 9:05 житель многоквартирного дома на Таллинском шоссе в Нарве сообщил о запахе гари. Спасатели, прибывшие на место в 9:09, заметили черный дым, исходящий из вентиляции здания, а также задымленную лестничную клетку. В 9:21 из задымленной квартиры вынесли тело пожилого мужчины. Пожар в квартире был потушен к 9:32. По оценке главного инспектора Идаского спасательного центра, пожар начался из-за устаревшей электросети квартиры. В квартире не было дымового датчика.
Спасатели напоминают, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Датчик необходимо проверять, нажимая на кнопку теста на устройстве.
В этом году в Эстонии в результате пожаров погибло уже 24 человека.