В Нарве в результате пожара в квартире погиб пожилой мужчина

10 апреля в 9:05 житель многоквартирного дома на Таллинском шоссе в Нарве сообщил о запахе гари. Спасатели, прибывшие на место в 9:09, заметили черный дым, исходящий из вентиляции здания, а также задымленную лестничную клетку. В 9:21 из задымленной квартиры вынесли тело пожилого мужчины. Пожар в квартире был потушен к 9:32. По оценке главного инспектора Идаского спасательного центра, пожар начался из-за устаревшей электросети квартиры. В квартире не было дымового датчика.