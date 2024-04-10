Экс-министр РФ, который помог карьере Путина, выведен из-под санкций ЕС

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 10 апреля, распорядился исключить из санкционных списков ЕС сооснователей концерна «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщает DW.

Решение вынес Общий суд - это низшая инстанция в составе Суда ЕС. Он удовлетворил ходатайства Петра Авена и Михаила Фридмана и отменил как первоначальные акты, так и акты о продлении ограничительных мер в их отношении.

Суд ЕС считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение в санкционные списки Фридмана и Авена не было оправданным.

При этом суд не исключил, что у Совета ЕС могут быть основания исходить из наличия близости между Авеном, Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением.

«Однако эти основания не доказывают, что Фридман и Авен поддерживали действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, либо что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине, либо что они получили выгоду от ответственных за это лиц», - пишет DW.

Авен на приеме у Путина в 2014 году. Фото: сайт президента РФ

Бывшие руководители «Альфа-групп» попали под санкции ЕС в 2022 году и уже в декабре того же года подали иски в Суд ЕС против Совета Евросоюза, наложившего на них санкции в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину.