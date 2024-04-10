Законопроект об обязанности страховать более мощные легкие персональные транспортные средства был направлен на рассмотрение Рийгикогу.
Обладателей электросамокатов хотят обязать оформлять страховку
Комиссия по экономике направила пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение законопроект, при вступлении которого в силу дорожное страхование более мощных электросамокатов станет обязательным.
Председатель комиссии Прийт Ломп отметил, что основная суть страхования функционирует эффективно и останется прежней. Однако необходимо модернизировать некоторые детали.
«Небольшие транспортные средства стали столь мощными, что связанные с ними несчастные случаи приводят к травмам людей. Этот риск необходимо снизить. Поэтому мы присоединяемся к инициативе Европейского союза о страховании легких персональных транспортных средств, скорость которых превышает 25 км/ч или 14 км/ч в случае, если транспортное средство весит более 25 кг», – пояснил Ломп, по ссловам которого в ходе рассмотрения к законопроекту могут потребоваться дополнения.
Застрахованы должны быть все транспортные средства, передвигающиеся по суше только при помощи мотора. Исключение составляют моторные инвалидные коляски и средства, используемые лишь на ограниченной территории, такие как садовые тракторы.
«Для более простого понимания, распространяется ли обязательное дорожное страхование на транспортное средство, Эстонский фонд дорожного страхования планирует разместить в интернете подробные вспомогательные материалы», – добавил председатель комиссии.
Заместитель председателя комиссии Алексей Евграфов отметил, что менее мощные электросамокаты также представляют опасность для населения и угроза от них возрастает.
«Страхование более мощных электросамокатов – шаг в правильном направлении. Однако поскольку большинство несчастных случаев происходит с менее мощными самокатами, в первую очередь – арендованными, необходимо принять меры и в их отношении», – сказал он. Кроме того, по словам заместителя председателя, необходимо продумать осуществление надзора, чтобы выявление незастрахованных транспортных средств не увеличило нагрузку на полицию.
Поправки к закону проистекают из директивы Европейского союза о дорожном страховании. Помимо требования о страховании легких персональных транспортных средств, в законодательство Эстонии будет перенят принцип, согласно которому в каждом государстве-члене должен быть гарантийный фонд, который в случае банкротства страхового общества будет покрывать ущерб вместо неплатежеспособного объединения. В Эстонии такой организацией станет Эстонский фонд дорожного страхования, который будет собирать у страховых обществ средства для покрытия неплатежеспособности.
Кроме того, в законе будут повышены предельные ставки максимальных страховых выплат: в случае материального ущерба с 1,2 до 1,3 миллиона евро, а в случае личного – с 5,6 до 6,45 миллиона евро. Согласно пояснительной записке, средний материальный ущерб в Эстонии составляет порядка 2200, а личный – порядка 4200 евро. Максимальный ущерб в случае дорожного страхования в Эстонии был нанесен в 2018 году и составил 5,6 млн евро. Компенсация физического вреда в этой сумме составила 5,4 млн евро.
В заседании также принял участие министр финансов Март Вырклаэв.
Комиссия по экономике внесла предложение включить первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о дорожном страховании и, в связи с этим, в другие законы в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 30 апреля и завершить первое чтение.