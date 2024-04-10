Ожидание длиной в 450 дней позади: теперь у Мартена Лийва две бронзовые медали

Но обо всем по порядку. На чемпионате Европы в норвежском Хамаре в начале прошлого года Лийв четырежды демонстрировал очень хорошие результаты, в результате чего завоевал бронзовую медаль в спринтерском многоборье (2х500 м и 2х1000 м). м).

На церемонии награждения вечером 7 января ему вручили соответствующую награду, но де-факто это было не совсем так. Получилось так, что партнер Международного союза конькобежцев (ISU), производящий медали, обанкротился накануне титульного поединка, из-за чего победителям чемпионата Европы вручали чуть более тонкие медали-«заменители».

«Настоящие» медали ISU пообещал вручить весной, но обещание исполнено не было. Срок перенесли на осень, к началу нового конькобежного сезона, но и этот срок пришел и прошел.

Но наконец медаль добралась до Эстонии, однако в середине сезона Лийва на родине не было и медаль передали его другу. Который наконец в понедельник передал ее законному владельцу.

«Конечно, это отличается от вручения медали, когда ты стоишь на пьедестале почета, но все равно приятно», - сказал Лийв о своеобразной церемонии, проведенной среди детей.

Отсутствие медали никак не мешало Лийву выполнять свою работу. Более того, он выиграл серебро на дистанции 500 м на чемпионате Европы в этом году.

Сейчас в числе его наград три медали: запасная бронза чемпионата Европы, серебро чемпионата Европы и настоящая бронза чемпионата Европы.

«Да, первую медаль никто не забрал, - подтверждает Лийв, который говорит, что между заменой и настоящей медалью есть четкая разница. - Запасная медаль тоньше и легче. Разница еще и в цвете: правильная медаль более тусклая».