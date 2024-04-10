С осени изменится порядок доплаты учителям Ида-Вирумаа

Учителя в Ида-Вирумаа, преподающие на эстонском языке, получают дополнительную плату от государства. Но и осенью, и в марте эта доплата задерживалась, пишет Postimees. Хотя осенью, после долгих задержек, министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что в новом году дела пойдут гладко, этого не произошло.

Кристина Каллас объяснила Postimees, что в начале нового года доплата задержалась из-за того, что самоуправления Ида-Вирумаа должны были представить отчеты об использовании средств за предыдущий период, который многие местные самоуправления задержали. «Они не представили отчеты в срок. Кроме того, было более ста новых учителей, на которых запрашивали доплату, и нужно было подтвердить, что учитель сдал экзамен на уровень C1 или что новый учитель владеет эстонским языком», - объяснила Каллас, добавив, что все документы новых учителей нужно было проверить.