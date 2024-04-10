Как в прошлом году, так и в начале этого года, Министерству образования и науки было сложно выплачивать предусмотренные доплаты учителям Ида-Вирумаа, преподающим на эстонском языке. Доплата доходила до учителей с многомесячной задержкой. Теперь министерство сделало систему более гибкой.
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С осени изменится порядок доплаты учителям Ида-Вирумаа
Учителя в Ида-Вирумаа, преподающие на эстонском языке, получают дополнительную плату от государства. Но и осенью, и в марте эта доплата задерживалась, пишет Postimees. Хотя осенью, после долгих задержек, министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что в новом году дела пойдут гладко, этого не произошло.