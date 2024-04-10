Во время вызова бригады скорой помощи пришлось использовать электрошокер

В понедельник в 8:50 в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Уус-Сауга 44-летний мужчина стал вести себя агрессивно по отношению к работникам скорой помощи, прибывшим на вызов, и угрожал им.

Мужчина был агрессивен также и по отношению к прибывшим на место полицейским, поэтому правоохранители использовали против него электрошокер и задержали его как подозреваемого в совершении преступления.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье об угрозах. За угрозу убить, причинить вред здоровью, нанести ущерб или уничтожить имущество, если есть основания опасаться, что угроза будет реализована, лицу грозит штраф или лишение свободы на срок до одного года в случае признания вины.