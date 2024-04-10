Не хватает миллиардов: европейская электросеть нуждается в масштабных инвестициях

Разработчики возобновляемой энергии жалуются, что не могут подключить солнечные панели и ветрогенераторы к существующим сетям, в то время как многие европейцы страдают от стоимости существующих сетей. Например, в Германии плата за сетевые услуги составляет более 20 процентов от электросчетов.