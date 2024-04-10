Согласно исследованию, заказанному Европейским круглым столом промышленников (ERT), Европейский союз нуждается в обновлении сетей на сумму 800 миллиардов евро, сообщает Euractiv.
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Не хватает миллиардов: европейская электросеть нуждается в масштабных инвестициях
Разработчики возобновляемой энергии жалуются, что не могут подключить солнечные панели и ветрогенераторы к существующим сетям, в то время как многие европейцы страдают от стоимости существующих сетей. Например, в Германии плата за сетевые услуги составляет более 20 процентов от электросчетов.