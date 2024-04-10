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Не хватает миллиардов: европейская электросеть нуждается в масштабных инвестициях

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Согласно исследованию, заказанному Европейским круглым столом промышленников (ERT), Европейский союз нуждается в обновлении сетей на сумму 800 миллиардов евро, сообщает Euractiv.

Разработчики возобновляемой энергии жалуются, что не могут подключить солнечные панели и ветрогенераторы к существующим сетям, в то время как многие европейцы страдают от стоимости существующих сетей. Например, в Германии плата за сетевые услуги составляет более 20 процентов от электросчетов.

Ситуация становится еще более серьезной, поскольку, согласно оценкам Европейской комиссии, к 2030 году потребуется дополнительно инвестировать 584 миллиарда евро. Однако исследование консультационной компании BCG, заказанное ERT, прогнозирует инвестиции в размере 800 миллиардов евро к 2030 году и 2,5 триллиона евро к 2050 году.

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