В Эстонии состоятся крупнейшие в мире киберучения

Locked Shields — крупнейшие и сложнейшие международные учения по киберзащите с боевой стрельбой. В учениях, организованных Центром сотрудничества по киберзащите НАТО, в этом году примут участие свыше 3000 человек из более чем 40 стран.

Учения по киберзащите в режиме реального времени дают экспертам возможность улучшить свои навыки в защите национальных гражданских и военных ИТ-систем и критической инфраструктуры, а также принимать управленческие решения в кризисной ситуации, информируют организаторы учений.

Для учений будет создано около 6000 виртуальных систем, которые команды-участницы должны защитить от более чем 8000 атак. Среди прочего, на учениях будет отработана защита электросистемы, системы тактической связи, спутниковой связи, системы газопроводов, X-путей, 5G, системы противовоздушной обороны и ряда уникальных ИКТ-решений.