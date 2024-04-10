Таллинн отправит Украине пять машин скорой помощи и медицинское оборудование

«В условиях войны Украине нужна поддержка во всех сферах, а медицинская помощь, безусловно, является одним из основных приоритетов, - сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. - За последние два года мы передали Украине шесть полностью укомплектованных машин скорой помощи, а теперь отправляем еще пять. Автомобили в хорошем состоянии, они уже не используются Таллиннской скорой помощью, поскольку их заменили более новые модели, но помогут спасти еще много жизней в Украине».

Украине будут переданы четыре автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter 319 и один автомобиль марки Volkswagen Crafter. Одна машина скорой помощи будет передана некоммерческому объединению «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», одна машина - Харьковской областной военной администрации, одна машина - Днепропетровской областной военной администрации и еще две машины скорой помощи будут отправлены Житомирской областной военной администрации.

Передаваемые машины активно использовались Таллиннской службой скорой помощи до 2023 года. Однако, передача этих автомобилей не помешает Таллиннской скорой помощи выполнять свои задачи, так как в прошлом году на замену старым автомобилям уже были приобретены новые.

В дополнение к пяти машинам скорой помощи Таллиннская скорая помощь отправит в Украину медицинское оборудование, необходимое для оказания первой помощи: электрические аспираторы, дефибрилляторы, перфузоры (оборудование для дозирования и введения лекарств) и другое оборудование, а также носилки, кресла-носилки и вакуумные медицинские матрасы.

Комплектацию и пересылку помощи в Украину организовывает Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения совместно с Таллиннской скорой помощью и бюро международного сотрудничества Центра стратегического управления Таллинна.