Инспекция труда: в результате несчастных случаев на рабочем месте чаще всего гибнут молодые отцы семейства

Самая сложная ситуация складывается в транспортной сфере, где существует риск попасть в аварию и ущерб будет довольно велик. «Работодатели начали подавать иски о возмещении ущерба работниками, не снижая риски компании. Практически во всех случаях претензий компании к водителям автобусов, у работодателя не было каско, потому что это дополнительные расходы. Отсутствие каско ставит водителей автобусов в затруднительное положение, поскольку им приходится защищаться в комиссии по трудовым спорам, а позже и в суде. Один из крупнейших исков о возмещении ущерба в транспортной сфере составил более 100 000 евро, что создало бы долговое бремя для одного рядового работника на всю жизнь. Это может быть одной из причин, почему в транспортной сфере наблюдается большая нехватка рабочей силы», - прокомментировал ситуацию председатель правления профсоюза работников транспорта Юллар Каллас. Он подчеркнул, что компании должны взять на себя большую ответственность и заключая страховку, защитить свое имущество, не перекладывая бизнес-риски на сотрудников.