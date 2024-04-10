Сегодня Инспекция труда обнародовала статистику по охране труда, несчастным случаям и здоровью за 2023 год. За год снизились как несчастные случаи на рабочем месте, так и несчастные случаи со смертельным исходом. Однако в прошлом году в среднем происходило 8 несчастных случаев на рабочем месте в день - в основном в торговле, строительстве, транспортной и складской сферах, здравоохранении и лесной промышленности. В результате несчастных случаев на рабочем месте в стране было потеряно один миллион рабочих часов и потрачено почти 5,5 миллиона евро из Кассы здоровья.
Инспекция труда: в результате несчастных случаев на рабочем месте чаще всего гибнут молодые отцы семейства
В 2023 году было зарегистрировано 3296 несчастных случаев на рабочем месте, что в среднем составляет 8 несчастных случаев в день. «По сравнению с прошлым годом несчастных случаев стало на 11% меньше, но это тоже может негативно повлиять на экономику. Кроме того, можно предположить, что во многих случаях о более незначительных несчастных случаях не сообщается из-за опасения потерять работу», - заявила гендиректор Инспекции труда Кайре Саареп.
Десять человек, средний возраст которых составлял 30-45 лет, погибли на рабочем месте в прошлом году. Девять из погибших были мужчинами и одна женщина. «За последние 29 лет при исполнении служебных обязанностей погибли 739 человек. По сравнению с 1995 годом ситуация существенно улучшилась, однако ни один человек не должен погибнуть, исполняя рабочие обязанности. Все эти 10 молодых людей, которые умерли в прошлом году, люди трудоспособного возраста - чьи-то дети, партнеры, матери, отцы. Скорее всего, в результате этих несчастных случаев потеряли родителя 20 детей Эстонии», - прокомментировала Саареп несчастные случаи со смертельным исходом на рабочем месте.
Сфера строительства остается одной из самых проблемных отраслей, где в прошлом году произошел 281 инцидент, три из которых закончились смертью. Большинство несчастных случаев на рабочем месте произошло при строительстве с использованием лестниц и различных инструментов, таких как циркулярная пила, нож, топор, ножницы. Например, рабочий пилил фанеру, когда в один момент кусок фанеры вылетел у него из пальцев и кончик пальца левой руки попал под лезвие, в результате чего была задета кость. В это время рядом не было других рабочих. Сотруднику пришлось отсутствовать на работе в течение трех месяцев.
«Количество несчастных случаев на рабочем месте в строительстве снижается уже пятый год, но статистика по-прежнему печальная, потому что большинство этих несчастных случаев можно было бы предотвратить, - прокомментировала старший инспектор труда-юрист Инспекции труда Инга Койт. - В половине случаев работодатель недостаточно проверяет рабочее место или соответствие оборудования требованиям безопасности, но, с другой стороны, и сами сотрудники не соблюдают требования безопасности. Например, в сфере строительства часто возникают проблемы с использованием средств индивидуальной защиты, хотя зачастую работодатель предоставляет их работнику».
Статистика 2023 года показала, что в 125 случаях у работника не было необходимых средств индивидуальной защиты. «В прошлом году произошел несчастный случай, когда двое мужчин работали на перекрытии на высоте 7 м. Один из рабочих пошел за необходимыми инструментами в машину, а вернувшись, обнаружил своего коллегу лежащим на земле. На коллеге была страховка, но она не была пристегнута должным образом. Пострадавшего доставили в больницу, а когда он пришел в себя, то ничего не помнил о падении. На этот раз упавшему повезло, но если бы страховка была пристегнута должным образом, то несчастного случая не произошло бы», - заявила Койт.
Усложнение экономической ситуации в прошлом году привело к увеличению количества трудовых споров на 23 процента. Всего в комиссию по трудовым спорам было подано 2297 заявлений, из них 2046 поступило от работников и 251 от работодателей. В 2023 году общая сумма поданных исков составила 11,4 млн евро (в 2022 году - девять миллионов евро). Иски были полностью удовлетворены на сумму 1,8 млн евро и мировые соглашения были заключены на сумму 2,3 миллиона евро. Больше всего сотрудники требовали оплату труда и отпуска.
Самая сложная ситуация складывается в транспортной сфере, где существует риск попасть в аварию и ущерб будет довольно велик. «Работодатели начали подавать иски о возмещении ущерба работниками, не снижая риски компании. Практически во всех случаях претензий компании к водителям автобусов, у работодателя не было каско, потому что это дополнительные расходы. Отсутствие каско ставит водителей автобусов в затруднительное положение, поскольку им приходится защищаться в комиссии по трудовым спорам, а позже и в суде. Один из крупнейших исков о возмещении ущерба в транспортной сфере составил более 100 000 евро, что создало бы долговое бремя для одного рядового работника на всю жизнь. Это может быть одной из причин, почему в транспортной сфере наблюдается большая нехватка рабочей силы», - прокомментировал ситуацию председатель правления профсоюза работников транспорта Юллар Каллас. Он подчеркнул, что компании должны взять на себя большую ответственность и заключая страховку, защитить свое имущество, не перекладывая бизнес-риски на сотрудников.
Одним из способов предотвращения несчастных случаев на рабочем месте является подготовка анализа рисков рабочей среды и постоянное обновление их в среде самообслуживания Инспекции труда. В ходе анализа рисков работодатель выясняет факторы риска рабочей среды, оценивает степень опасности и определяет средства для снижения рисков.
а данный момент 73 процента эстонских компаний предоставило анализ рисков в самообслуживание Инспекции труда, тем самым благодаря бесплатному модулю сэкономив почти 13 млн. евро, учитывая, что подготовка одного документа по анализу рисков обходится компании около 500 евро.