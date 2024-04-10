Фото ⟩ Таллинн намерен снести незаконно построенное здание

По словам исполняющей обязанности мэра Мадле Липпус, это один из самых сложных случаев за всю практику Департамента городского планирования, который уже привлекал к себе внимание общественности, и, без сомнения, это прецедент, поскольку ранее город применял принудительное исполнение более 20 лет назад.

«Для города снос постройки – это крайняя мера, но в данном случае не удалось остановить незаконную строительную деятельность другими способами. Владелец проигнорировал все предъявленные ему предписания и сроки, продолжив строительные работы, - сказала Липпус. – Мы всегда стараемся прийти к разумным и результативным решениям, но в данном случае речь идет о нарушении закона – требования законов о строительстве и планировании одинаковы для всех жителей города».

21 апреля 2022 года в Департамент городского планирования было направлено обращение в связи с незаконной строительной деятельностью на территории по адресу Мытусе, 25а. В том же месяце департамент осуществил осмотр места для выяснения обстоятельств и сделал предписание немедленно прекратить строительные работы. В мае 2023 года выяснилось, что владелец продолжает строительство несмотря на предписание департамента и отсутствие разрешения на строительство.

Руководитель Таллиннского департамента городского планирования Мартин Карро добавил, что с владельцем недвижимости неоднократно встречались, его информировали и консультировали. «Несмотря на это, строительные работы продолжались. В качестве альтернативы сносу всего здания мы предлагали владельцу предоставить строительный проект, отвечающий требованиям общей планировки и районной застройки района Кристийне, и в соответствии с ним – частичный снос здания. Однако и это требование не было выполнено, - отметил Карро. – Планирование – это не просто формальность, а соглашение между владельцем недвижимости, окружающим сообществом и городом, цель которого – удобная для всех среда обитания. Мы хотим, чтобы влияющие на городское пространство договорённости достигались в сотрудничестве всех сторон, а также чтобы стороны их придерживались».

В первом квартале 2024 года владельцу недвижимости сообщили лично, а также несколько раз в письменном виде, что в случае, если он не приступит к добровольному исполнению предписаний, то снос здания в порядке субституционного исполнения будет организован Департаментом городского планирования.

Владелец недвижимости не воспользовался своим правом оспорить предписание, выписанную к взысканию сумму (более 60 000 евро) а также, насколько известно городу, планируемое субституционное исполнение.

В случае, если владелец недвижимости не организует снос до 28 апреля этого года, департамент приступит к работам по сносу незаконной постройки 29 апреля, которые продлятся до 17 мая. Стоимость работ по сносу составит 16 104 евро, эта сумма будет взыскана с владельца недвижимости.