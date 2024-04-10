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Наркоман о новых убийственных веществах: «За последние два года умерло уже 25-30 знакомых»

Маргус Ханно Муракас
, автор, редактор и аналитик
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На улицах стало безопаснее, но вещества все опаснее, говорит Андрес (имя изменено), уроженец Ласнамяэ. Изображение носит иллюстративный характер.
На улицах стало безопаснее, но вещества все опаснее, говорит Андрес (имя изменено), уроженец Ласнамяэ. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock / Postimees

Андрес, наркоман с более чем двадцатилетним стажем, признается на стоянке рядом с укрытой в тумане шашлычной будкой в Ласнамяэ, что жизнь изменилась. Мы сидим в моем старом «Фольксвагене», пассажирское окно открыто и из него торчит рука с сигаретой – туман и сигаретный дым визуально неразличимы. Если добавить к этому капюшон у него на голове, то приходится признать стереотипность ситуации.

«Я не могу тебе объяснить, как ужасно здесь все изменилось», – говорит Андрес (имя изменено) о Ласнамяэ, где он провел всю свою жизнь. Сегодня здесь гораздо безопаснее, чем 25 лет назад – исчезли грабежи с угрозой ножом, и другие уличные преступления. На улицах стало безопаснее, но и вещества все опаснее – передозировок все больше, и даже за дозу нитазена (новая группа синтетических опиоидных веществприм. ред.) на 25 евро можно отправиться в тюрьму.

Андрес начал употреблять героин внутривенно в прошлом веке. «Тогда никто даже не слышал о фентаниле», – говорит он.

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