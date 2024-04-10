Наркоман о новых убийственных веществах: «За последние два года умерло уже 25-30 знакомых»

«Я не могу тебе объяснить, как ужасно здесь все изменилось», – говорит Андрес (имя изменено) о Ласнамяэ, где он провел всю свою жизнь. Сегодня здесь гораздо безопаснее, чем 25 лет назад – исчезли грабежи с угрозой ножом, и другие уличные преступления. На улицах стало безопаснее, но и вещества все опаснее – передозировок все больше, и даже за дозу нитазена (новая группа синтетических опиоидных веществ – прим. ред.) на 25 евро можно отправиться в тюрьму.