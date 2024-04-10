Погибла самая старая и толстая береза в Эстонии

В волости Урвасте росли бок о бок самый старый дуб и самая старая береза Эстонии. Рядом с 703-летним дубом Тамме-Лаури стояла 200-летняя береза Сийриус. Жизненная сила самой старой и толстой березы страны начала угасать уже несколько лет назад, а этой весной дерево упало.