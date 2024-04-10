В волости Урвасте росли бок о бок самый старый дуб и самая старая береза Эстонии. Рядом с 703-летним дубом Тамме-Лаури стояла 200-летняя береза Сийриус. Жизненная сила самой старой и толстой березы страны начала угасать уже несколько лет назад, а этой весной дерево упало.
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Погибла самая старая и толстая береза в Эстонии
Айри Халлик-Коннула из общества Roheline Urvaste рассказала, что одна большая ветвь отломилась раньше, и дерево умерло естественной смертью. «Береза сгнила изнутри, и сейчас погибшее дерево просто лежит у дороги. Для меня это естественно и красиво», - сказала Халлик-Коннула.