«Может последовать реакция Москвы»: отключение стран Балтии от российской электросети сопряжено с рисками

Однако, по словам представителя Эстонии, если до начала августа этого года Россию официально уведомить о том, что соглашение между странами Балтии, Россией и Беларусью о работе в российской энергосистеме (БРЭЛЛ) не будет продлено со следующего февраля, это может вызвать определенную реакцию Москвы.

Глава эстонского сетевого оператора Elering Калле Килк рассказал, что сетевые операторы стран Балтии совместно с министерствами согласовывают содержание письма российскому оператору по поводу отказа от продления договора БРЭЛЛ. Он не исключил, что после объявления об этом может последовать реакция Москвы.

«Мы должны понимать, что когда будет отправлено официальное уведомление, оно может вызвать определенную реакцию», - сказал Килк BNS в среду в Вильнюсе.

По его словам, пока не согласовано, когда страны Балтии объявят о планируемом выходе из БРЭЛЛ. По условиям контракта сделать это необходимо до 8 августа - за полгода до синхронизации.

«Мы не договорились об этом. Да, это обсуждается. (...) Нам предстоит взвесить все сценарии риска, но мы обязательно сделаем это к 8 августа», - сказал Килк.

Министр по вопросам климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис сообщил журналистам, что подготовка к синхронизации идет по графику.

Килк сообщил, что Эстонии к тому времени еще предстоит завершить некоторые инфраструктурные проекты и установить систему контроля частоты. Все это планируется сделать в конце текущего года – начале 2025 года.

После долгих обсуждений премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии и операторы систем договорились в августе прошлого года перенести дату синхронизации - на февраль 2025 года. В декабре это было подтверждено в декларации Европейской комиссии и министров энергетики стран Балтии и Польши.