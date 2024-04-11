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Цены на бензин разгоняет Китай, но Трамп поможет: аналитик Михаил Крутихин о том, что беспокоит каждого

Иван Скрябин
, журналист
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Дональд Трамп пристально всматривается в лидера Китая Си Цзиньпина, саммит G-20, Осака, Япония, июнь 2019 года.
Дональд Трамп пристально всматривается в лидера Китая Си Цзиньпина, саммит G-20, Осака, Япония, июнь 2019 года. Фото: AP / Scanpix

Цены на бензин в ЕС снова растут. Как на это влияют удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России и почему проблемы Путина с нефтяными доходами возможны только после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в интервью Rus.Postimees рассказал нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.

В апреле 2024 года цены на бензин в Эстонии снова пошли вверх. Последний раз такая ситуация наблюдалась полтора года назад, сообщал Postimees на прошлой неделе. Известный эксперт Михаил Крутихин в интервью Rus.Postimees препарировал популярные объяснения происходящего, всматриваясь в войну России с Украиной и партнеров Путина в арабском мире.

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин рассказал Rus.Postimees, как удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ влияют на цены на бензин в Эстонии и других странах ЕС.
Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин рассказал Rus.Postimees, как удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ влияют на цены на бензин в Эстонии и других странах ЕС. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees
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