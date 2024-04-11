Цены на бензин разгоняет Китай, но Трамп поможет: аналитик Михаил Крутихин о том, что беспокоит каждого

Цены на бензин в ЕС снова растут. Как на это влияют удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России и почему проблемы Путина с нефтяными доходами возможны только после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в интервью Rus.Postimees рассказал нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
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В апреле 2024 года цены на бензин в Эстонии снова пошли вверх. Последний раз такая ситуация наблюдалась полтора года назад, сообщал Postimees на прошлой неделе. Известный эксперт Михаил Крутихин в интервью Rus.Postimees препарировал популярные объяснения происходящего, всматриваясь в войну России с Украиной и партнеров Путина в арабском мире.