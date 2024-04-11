Цены на бензин разгоняет Китай, но Трамп поможет: аналитик Михаил Крутихин о том, что беспокоит каждого

В апреле 2024 года цены на бензин в Эстонии снова пошли вверх. Последний раз такая ситуация наблюдалась полтора года назад, сообщал Postimees на прошлой неделе. Известный эксперт Михаил Крутихин в интервью Rus.Postimees препарировал популярные объяснения происходящего, всматриваясь в войну России с Украиной и партнеров Путина в арабском мире.