Принятый в Рийгикогу закон позволит исключать из школ и детских садов детей, покинувших Эстонию

Сейчас исключить из школы или детского сада ребенка, который покинул страну и больше не принимает участие в учебной и воспитательной деятельности, можно лишь на основании заявления от родителей.

Закон создаст дополнительное основание для исключения ребенка из дошкольного учреждения, общеобразовательной школы или профессионального учебного заведения без заявления от родителя, если ребенок на деле не проживает в Эстонии и данные о его месте жительства в Эстонии в регистре народонаселения отсутствуют.

Помимо этого, закон добавит в Закон о дошкольных детских учреждениях и в Закон о профессиональных учебных заведениях полный список оснований для исключения из детского сада или профессионального учебного заведения. На данный момент в этих законах отсутствуют как вышеуказанный список, так и четкие основания для исключения учащихся из учебных заведений.

Результат голосования за инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о детских дошкольных учреждениях, Закон о профессиональных учебных заведениях и в Закон об основной школе и гимназии (231 SE): «за» – 70 депутатов парламента.