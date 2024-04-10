В Эстонии поставлен рекорд по кибератакам

В марте была организована рекордная кибератака с подавлением веб-сайтов государственного сектора Эстонии. Всего в первый месяц весны подразделение реагирования на инциденты Департамента государственной информационной системы (RIA) зафиксировало более 500 серьезных киберинцидентов, и это самый высокий показатель за последние несколько лет.