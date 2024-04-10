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В Эстонии поставлен рекорд по кибератакам

Наталия Гребнева
, журналист
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Кибератаки набирают обороты во всем мире.
Кибератаки набирают обороты во всем мире. Фото: freepik.com

В марте была организована рекордная кибератака с подавлением веб-сайтов государственного сектора Эстонии. Всего в первый месяц весны подразделение реагирования на инциденты Департамента государственной информационной системы (RIA) зафиксировало более 500 серьезных киберинцидентов, и это самый высокий показатель за последние несколько лет.

Подразделение реагирования на инциденты RIA (CERT-EE) выявило в марте 522 крупных киберинцидента. Чаще всего это были фишинговые страницы, которые в первую очередь предназначены для кражи данных банковских карт, логинов и паролей.

«В марте мошенничество значительно возросло, - констатировали в RIA. - Также увеличилось количество вредоносных перенаправлений, когда хакеры захватывали веб-сайт компании или учреждения и вместо этого перенаправляли его пользователей, например, на фишинговую страницу». Преступники используют захваченные страницы в различных мошенничествах, поскольку их действия труднее обнаружить и предотвратить. Неисправленные уязвимости безопасности способствуют захвату сайтов.

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